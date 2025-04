Asiantuntija TE:lle: Kauppasota vahingoittaa eniten Yhdysvaltoja

Täysimittaisen kauppasodan on arvioitu nostavan inflaatiota ja heikentävän talouskasvua. Tilanteen pelätään aiheuttavan vaikeuksia etenkin Euroopan muutenkin huonolle talouskasvulle.

Talouselämän haastattelema Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti sanoo, että vaikutukset euroalueen inflaatioon riippuvat EU:n omista vastatulleista.

– Niin kauan kuin vain Yhdysvallat asettaa tulleja, se vaikuttaa ennen kaikkea negatiivisesti Yhdysvaltojen omaan talouteen. Me voimme suojata itseämme pidättäytymällä vastatulleista. Tämä on mielestäni se strategia, jonka Euroopan komissio on ottanutkin, Puonti toteaa TE:lle.

Asuntolainojen viitekorkoina käytetyt euriborit ovat laskeneet voimakkaasti viime aikoina. Viime aikoina myös osakekurssit ovat heiluneet voimakkaasti. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan mielenkiintoiset tapahtumat ovat viime aikoina olleet pitkissä koroissa, jotka ovat Yhdysvalloissa olleet pitkään laskussa.

– Yhdysvalloissa etenkin pitkä korko on reaalitalouden kannalta relevantein mittari, relevantimpi kuin osakemarkkina. Jos pitkä korko lähtee pysyvään isompaan nousuun, silloin talous vasta kärsiikin, von Gerich toteaa.