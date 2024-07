Asiantuntija: Tämä Donald Trumpin suojaamisessa meni pieleen

Donald Trumpin henkivartijat epäonnistuivat ex-presidentin suojelemisessa, arvioi eläköitynyt poliisikomisario ja presidentin henkivartioinnin kanssa työskennellyt Tim McMillan X-viestissään.

McMillanin mukaan presidenttejä ja presidenttiehdokkaita suojeleva Salainen palvelu käyttää kolmen portaan lähestymistapaa kohteensa suojeluun.

Lähiportaalla ovat kohdetta lähinnä olevat henkivartijat, joiden tehtävä on kaikista konkreettisin: Heidän vastuullaan ovat kohteen välittömässä läheisyydessä olevat uhat. Nämä henkivartijat juoksivat Trumpin luo ja panoivat hänet maahan heti, kun ammuskelu alkoi.

Keskiportaalla henkivartijat valvovat keskipitkän matkan päässä olevia uhkia, kuten väkijoukkoja. Vastuu toisesta portaasta ulkoistetaan usein Salaiselta palvelulta paikalliselle poliisilaitokselle.

Kaukoporras taas kattaa kaukaisemmat uhat. Tämä porras vastaa esimerkiksi tarkka-ampujista, biologisista tai kemiallisista uhista sekä kyberturvallisuudesta.

Moni on ihmetellyt, miten ampuja onnistui ampumaan Trumpia ilman, että yhdessäkään portaassa huomattiin mitään. McMillanin mukaan vastuu tarkka-ampujan havaitsemisesta olisi todennäköisesti ollut kaukoportaalla.

Ampuja oli 150 metrin päässä Trumpista. Kaukoportaan on kuitenkin havainnoitava myös tätä kaukaisempia uhkia.

On siis mahdollista, että tapahtumahetkellä kaukoportaassa ei keskitytty verrattain lähellä olevaan ampujaan.

– Tätä puoltaa myös se, että tarkka-ampujien täytyi dramaattisesti laskea näkökenttäänsä vastatakseen tulitukseen, McMillan huomauttaa.

Salaisen palvelun etukäteisryhmien tehtävänä on tarkistaa jokainen tapahtumapaikka etukäteen ja panna merkille mahdolliset vaaranpaikat. McMillan uskoo, että myös katto, jossa ampuja oli, huomioitiin.

Miten ampuja sitten pääsi kiipeämään katolle ja ampumaan?

– Rajallisiin tietoihin perustuen kommunikaatiokatko tapahtui keskiportaassa, joka todennäköisesti sisälsi poliisit, joiden olisi pitänyt partioida ulkorakennusten luona, McMillan pohtii.

Siitä, mikä keskiportaassa tämän katkon aiheutti, on McMillanin mukaan tässä vaiheessa spekulaatiota. Selvää on, että tehtävässä kuitenkin epäonnistuttiin

Hämmentävää on myös se, että vaikka useat osallistujat kertovat nähneensä ampujan ja ilmoittaneensa tästä poliisille, ei ampumista pystytty ennakkovaroituksesta huolimatta estämään.

Tämä kommunikaatiokatko johtunee McMillanin mukaan siitä, että keskiportaan paikallispoliisin ja Salaisen palvelun välillä on vain rajattu määrä kommunikaatiokanavia. Yleensä 1-2 poliisia vastaa keskiportaan yhteydenpidosta Salaiseen palveluun.

– Poliisien viestit ampujasta kulkevat ensin vaihteen kautta yhteyshenkilöille ja sieltä salaiselle palvelulle, McMillan selittää.

Tilannetta ei auta, jos mukana on useita eri poliisilaitoksia, joilla kaikilla on eri yhteyshenkilöt ja kommunikaatiokanavat. Usein voi käydä jopa niin, että Salainen palvelu ei tiedä kaikista kohdetta suojaavista poliiseista.

– Kun ensimmäiset ilmoitukset asemiehestä katolla saapuivat, vallitsi todennäköisesti hämmennys Salaisen palvelun agenttien yrittäessä varmistaa, että ampuja ei kuulunut johonkin toiseen turvallisuudesta vastaavaan ryhmään, McMillan tiivistää.

Nykyisten tietojen perusteella vastuu epäonnistumisesta kuuluu kuitenkin McMillanin mukaan keskiportaalle.

– Jos olisin uhkapelaaja niin sanoisin, että vastaus riippuu siitä, mikä ryhmä oli määrätty ulkorakennusten lähellä olevalle alueelle, McMillan tiivistää.

🧵Having personally worked several Presidential and Vice Presidential security details, here’s some of my thoughts based on the available info of the assassination attempt on Trump.

pic.twitter.com/0VZo9nPHm2

— Tim McMillan (@LtTimMcMillan) July 14, 2024