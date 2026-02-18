Asiantuntija KL:lle: Näin 10000 euroa kannattaisi nyt sijoittaa

Pankki- ja vakuutusryhmä OP-Pohjolan allokaatiosijoitusjohtaja Jani Stenius kertoo Kauppalehdelle, miten sijoittaisi nyt 10 000 euroa.

Sijoitusmaailmassa tilanne on muuttunut merkittävästi viimeisen vuoden ajan. Tänä päivänä sijoittajat hakevat tuottoja kasvavissa määrin Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Viimeisen vuoden aikana on nähty myös lukuisia pörssikurssien heilahteluja USA:n presidentti Donald Trumpin poukkoilevan tullipolitiikan takia.

Stenius itse rakentaisi nykytilanteessa hajautetun pitkäaikaisen salkun, joka kestää heilahteluja.

– Jos tulee markkinoilla jotain yllättävää ja suuria liikkeitä, ettei joudu sitten tekemään päätöksiä väärällä hetkellä. Hyvin hajautettu salkku toimii pitkällä aikavälillä, Stenius sanoo KL:lle.

Ennen sijoittamisen aloittamista kannattaa muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riskinsä. On olemassa tiettyjä virheitä, joihin etenkään aloittelevan sijoittajan ei kannata kompastua.

