Asiantuntija IS:lle: Hän on suurin uhka Vladimir Putinille

Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on Venäjällä edelleen useita merkittäviä vastustajia, arvioivat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Uppsalan yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen professori Stefan Hedlund. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat.

Lassila pitää suurimpana uhkana Putinille oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia, joka on edelleen vangittuna pahamaineisessa IK-6 -rangaistussiirtolassa vuonna 2020 tapahtuneen salamurhayrityksen jäljiltä.

– Navalnyin verkostoa pidän edelleen suurimpana uhkana Putinille pidemmällä aikavälillä, Lassila kertoo.

Navalnyin vahvuutena on Lassilan mukaan se, että hänellä on kattava Venäjän ulkopuolinen informaatioverkosto. Näin Navalnyi pystyy tehokkaimmin vaikuttamaan tavallisiin venäläisiin valtiollisen propagandan läpi.

Muiksi Putinin valtaa uhkaaviksi toimijoiksi listataan muun muassa äärikansallismielinen sotabloggari Igor Girkin, sotaa kritisoinut liikemies Oleg Tinkov, toimittaja Juri Dud, pitkän linjan oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski ja kenties Venäjän kuuluisin laulaja Alla Pugatšova sekä hänen puolisonsa Maksim Galkin, jotka ovat joutunut viranomaisten hampaisiin sen jälkeen, kun Galkin kritisoi Ukrainan sotaa sosiaalisessa mediassa.

Myös Putinin kokkina tunnettu Wagner-ryhmän perustaja Jevgeni Prigožin on muodostunut Ukrainan sodan aikana merkittäväksi Putinin haastajaksi. Prigožin on avoimesti kritisoinut Venäjän sotajohtoa, ja toimittaja Mihail Zygarin mukaan Putin on myös havahtunut tilanteeseen. Vähentääkseen Prigožinin valtaa Putin on muun muassa nimittänyt Ukrainan sodan komentajaksi Valeri Gerasimovin, joka tunnetaan Prigožinin päävihollisena.

Lassila on kuitenkin skeptinen sen suhteen, pystyisikö Prigožin syrjäyttämään Venäjän presidenttiä.

– Epäilen kykenisikö [Prigožin] täyttämään Putinin saappaita, Lassila toteaa.

Hedlund taas uskoo, että suurin uhka Putinille ei ole Navalnyi tai Prigožin. Voi olla, että suurimman uhan nimeä ja henkilöllisyyttä ei vielä edes tiedetä Venäjän ulkopuolella.

Hedlundin mukaan jos Putinilta kaapataan valta, tapahtuu se todennäköisimmin jonkun presidentin sisäpiiriin kuuluvan toimesta. Vaikka tällainen olisi epätodennäköistä, on se silti realistisempi mahdollisuus kuin se, että Putin syrjäytettäisiin valtapiirien ulkopuolelta.

Sisäpiiristä nouseva uusi, muulle maailmalle tuntematon johtaja ei ole Venäjälläkään ennenkuulumaton tilanne.

– Muistatteko, kun Jeltsin astui syrjään ja koko läntinen media alkoi kysellä samaa: Kuka on Putin, Hedlund muistuttaa.