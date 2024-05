Venäjä aikoo muuttaa merirajaa Suomen lähellä – tutkija esittää kovaa vastaliikettä

Venäjän viranomaiset ovat päättäneet laajentaa maan aluevesiä Itämerellä lähellä Liettuan ja Suomen rajaa, kertoo lakiportaalissa julkaistu hallituksen päätösluonnos, kertoo The Moscow Times.

Puolustusministeriön laatiman asiakirjan mukaan Venäjä aikoo julistaa osan Suomenlahden itäosassa olevasta vesialueesta sekä Kaliningradin alueen Baltiyskin ja Zelenogradskin kaupunkien läheisyydestä sisäisiksi merivesiksi.

Neuvostoliiton ministerineuvoston vuonna 1985 vahvistamat nykyiset maantieteelliset koordinaatit ”eivät täysin vastaa nykyistä maantieteellistä tilannetta” päätösluonnoksessa sanotaan.

Koordinaatit on kirjattu ”pienimuotoisilla merenkulkukartoilla”, jotka puolestaan perustuivat 1900-luvun puolivälin työhön, ja tämä ”ei anna meille mahdollisuutta määrittää Venäjän federaation sisämerivesien ulkorajaa”, asiakirja sanotaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak esittää viestipalvelu X:ssä kovaa vastaliikettä.

– Suomen turvallisuuspoliittisen johdon pitää antaa Merivoimille suunnittelu tehtävä, niin kutsuttu vapaan merenkulun operaatio, mieluiten Nato-liittolaisten kanssa, niin että Venäjälle osoitetaan, ettei sen unilateraali ilmoitus rajojen muuttamisesta Suomenlahdella hyväksytä, hän kirjoittaa.

As a responsible member of NATO, Finland should immediately do a freedom of navigation (FONOP) pass through the area Russia is claiming after it unilaterally seeks to change borders in the Baltic Sea.

If there is a full MATO SMG nearby, drive the whole flotilla there. #turpo.

— C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) May 21, 2024