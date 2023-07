Asiantuntija HS:lle: Nyt harkitaan Israelin mallia Ukrainan tukemiseksi

Ukrainalainen sotilasasiantuntija, eversti (evp.) Oleh Ždanov ei ole asettanut suuria odotuksia Vilnan Nato-kokoukselle, mutta hän pitää Ukrainan Nato-jäsenyyttä ennen pitkää selvänä.

– Päivämäärähän on jo tiedossa. Se on silloin, kun sota on ohi, mitään muuta aikamääreitä ei voida antaa. Sotilasliitto ei voi ottaa sotaa käyvää maata jäsenekseen, sillä sellainen olisi (venäjän presidentti) Vladimir Putinin juhlapäivä. Hän olisi kansainvälisesti legitiimi toimija ja pääsisi neuvottelemaan rauhasta suoraan sotilasliiton johdon kanssa, Ždanov sanoo Helsingin Sanomille.

– Ukrainan jäsenyyttä ei siis voida hyväksyä edes silloin, kun tykit vaikenevat, vaan silloin, kun rauhansopimus astuu voimaan.

Muunlaiset turvallisuustakuut ovat Ždanovin mukaan kuitenkin mahdollisia.

– Nyt harkitaan Israelin mallia. Esimerkiksi Ranska, Saksa, Britannia ja Yhdysvallat antaisivat tämän mallin mukaan turvallisuustakuut ilman, että ne osallistuisivat suoraan sotaan. Jokainen Naton jäsenmaa päättäisi itse, antaako turvatakuut vai pysyykö puolueettomana. Samaa ovat harkinneet itäiset jäsenmaat eli niin kutsuttu Naton itäinen siipi. Eli he ovat ajatelleet poliittis-sotilaallista liittoa Ukrainan kanssa.

– Lisäksi Vilnan kokous voi hyväksyä Ukrainalle uuden sotilaallisen avustusohjelman, jota ryhdyttiin valmistelemaan jo edellisessä huippukokouksessa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi liittouman ensimmäisen huippukokouspäivän jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että ”tänään liittolaiset ovat hyväksyneet kolmesta osasta koostuvan paketin, joka tuo Ukrainaa lähemmäksi Natoa”.

– Ensimmäinen on uusi monivuotinen Ukraina-ohjelma, joka käynnistää koulutuksessa ja doktriinissa siirtymän neuvostoaikaisista malleista Nato-standardeihin, sanoi Stoltenberg.

Toisena elementtinä perustetaan Naton ja Ukrainan keskinäinen yhteisneuvosto, josta tulee neuvoa-antava ja päätöksiä tekevä foorumi, jossa ”kohtaamme tasavertaisina”.

Nato myös sopi luopuvansa Ukrainan suhteen vaatimuksesta suorittaa jäsenyyteen valmistava toimintaohjelma (Membership Action Plan, MAP).

– Kolmanneksi me vahvistamme, että Ukrainasta tulee Naton jäsen ja sovimme luopuvamme MAP-ohjelmasta. Tämä muuttaa Ukrainan tien jäsenyyteen kaksivaiheisesta yksivaiheiseksi. Me olemme myös tehneet selväksi, että me annamme Ukrainalle kutsun liittyä Natoon heti, kun liittolaiset sen hyväksyvät ja edellytykset on saavutettu, Stoltenberg sanoi.