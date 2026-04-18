Asiantuntija ei usko Unkarin ja Ukrainan suhteiden täyteen käännökseen

Dilova Stolytsia -analyysikeskuksen johtaja Vadym Denysenkon mukaan Unkarin poliittisen johdon vaihtuminen saattaa johtaa jonkin verran parantumiseen Ukrainan suhteissa, mutta täydellinen uudelleenkäynnistys on toistaiseksi epätodennäköistä.

– Jonkinlainen parannus on todennäköistä, se on ilmeistä. Erityisesti Ukraina saattaa pystyä saamaan aikaan taloudellisia päätöksiä, mukaan lukien noin 90 miljardin euron tukipaketin, jonka Viktor Orbán aiemmin esti, hän sanoi Ukrinformin haastattelussa.

Samalla Denysenko korosti, että johdon vaihtuminen ei automaattisesti muuta yleistä mielipidettä Unkarissa.

– Merkittävä osa Unkarin yhteiskunnasta on vuosien varrella kehittänyt kriittisen – ja ajoittain kielteisen – asenteen Ukrainaa kohtaan. Uusi johto ei voi sivuuttaa näitä tuntemuksia, hän arvioi.

Denysenkon mukaan tämä tekijä rajoittaa jyrkän ulkopoliittisen muutoksen mahdollisuuksia.

– Peter Magyarilla ei ole poliittista pääomaa kääntääkseen maata 180 astetta ja julistaakseen radikaalia suunnanmuutosta, hän sanoi.

Denysenkon mielestä realistisin skenaario on kahdenvälisten suhteiden jännitteiden asteittainen lieventyminen.