Tämä tiedetään juhlasalia kohti juosseesta asemiehestä

Yksi ihminen on otettu kiinni Valkoisen talon lähellä tapahtuneen ampumisen jälkeen.
Washingtonissa käynnissä olleen toimittajaillallisen aikana tapahtumapaikkana olleen hotellin ulkopuolella tapahtui ammuskelu. Juhlaan osallistuneet presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump evakuoitiin pois tilasta.
Epäillyn miehen kerrotaan yrittäneen sisään juhlatilaan. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalla.
Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan epäilty ampuja on 31-vuotias Cole Tomas Allen. Hän on kotoisin Kaliforniasta.
Miehen kerrotaan työskennelleen opettajana ja videopelikehittäjänä. Hän on opiskellut kahdessa eri yliopistossa Kaliforniassa. Allen lahjoitti 25 dollaria Kamala Harrisin presidentinvaalikampanjaan syksyllä 2024.
Liittovaltion viranomaiset tutkivan yön aikana epäillyn asunnon Kaliforniassa. Miehen epäillään toimineen yksin.
CBS:n mukaan epäilty on myöntänyt viranomaisille, että hänen tavoitteensa oli ampua Trumpin hallinnon jäseniä.
Yksi salaisen palvelun agentti loukkaantui ampumisessa, mutta hän selvisi suojaliivin ansiosta.