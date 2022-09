Asemiehet tulevat kotiin, lapsetkin äänestävät – Tällaisia ovat ”äänestykset”

Venäjä on aloittanut tänään ”kansanäänestykset” Ukrainan miehitetyillä alueilla liittymisestä Venäjään. Todellisuudessa kyse ei ole äänestyksistä vaan tekaistuista toimista, joilla Moskova pyrkii perustelemaan Ukrainan alueiden valloittamista.

Äänestysten järjestäminen olisi nykyisellään käytännössä mahdotonta. Alueilla ei ole tällaisen vaatimaa infrastruktuuria, iso osa väestöstä on paennut tai pakkosiirretty pois ja esimerkiksi Mariupolissa mahdollisesti jopa kymmenien tuhansien siviilien on arvioitu kuolleen Venäjän tulituksessa.

Oma ongelmansa venäläisille on myös se, että Ukraina on vallannut takaisin ja hallitsee nyt osia alueista, joilla äänestyksiä pitäisi järjestää.

Kansanäänestykset ovat siis pitkälti mediatemppu ja viikunanlehti Venäjän toimille. Miehityshallintojen julki kertomien tietojen perusteella ne äänestykset, joita järjestetään, ovat vähintäänkin mielenkiintoisia.

Esimerkiksi Ukrainan Zaporizzjan alueen nukkejohtaja Jevgeni Balitskyi kertoi Venäjän median mukaan Rossija24:n ohjelmassa, että ”vaaliviranomaiset” tulevat käymään äänestäjien kotona miehityshallinnon ”poliisien” kanssa. Tätä Balitskyi perusteli turvallisuussyillä.

Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan miehitetyllä Donetskin alueella on puolestaan päätetty ”laajentaa äänestäjäpohjaa” antamalla myös 13-17-vuotiaiden nuorten äänestää vanhempien tai miehitettäjän pyörittämien niin kutsuttujen ”lastenkotien” henkilökunnan valvonnassa.

Collaborator Balitsky is not ashamed 2 reveal details of sham "referendum" in Zaporizhzhia: voters on "territories liberated from Nazis" will be visited in their homes by members of "election commission," accompanied by police, so that they can vote in "safety."

— Oxana Shevel 🇺🇦👊🚜🌻 (@OxanaShevel) September 20, 2022