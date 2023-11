Asemiehet hyppäävät videolla rahtilaivaan ja ottavat miehistön panttivangeiksi

Iranin tukemat Jemenin huthi-kapinalliset kaappasivat sunnuntaina rahtilaiva Galaxy Leaderin Punaisella merellä.

Kapinalliset väittivät The Guardian -lehden mukaan, että rahtilaivalla on ”yhteydet Israeliin”, mikä tekee siitä ja muista vastaavantyyppisistä aluksista laillisen kohteen asevoimille. Aluksessa on tietojen mukaan 25 hengen miehistö, joka on otettu panttivangeiksi.

Kapinalliset ovat jakaneet tilanteesta videon, jossa asemiehet hyppäävät helikopterista alukseen ja etenevät komentosillalle uhaten aseilla miehistöä.

Israelin mukaan kyse on brittiomistuksessa olevasta ja Japanin operoimasta rahtilaivasta ja teko on ”iranilainen terroristi-isku”, jolla on vaikutukset kansainväliseen meriliikenteeseen. Tiettävästi laivayhtiössä osaomistajana on israelilainen liikemies.

Miehistön joukossa on useiden eri maiden kansalaisia.

Japani on vedonnut hutheihin tilanteen nopeaksi ratkaisemiseksi ja pyrkii neuvottelemaan panttivankien vapauttamisesta Al-Jazeera-kanava kertoo.