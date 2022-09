Suomalaiskenraali: Venäjästä on tulossa Kiinalle taakka

Perjantaina YK:n yleiskokous päätti sallia Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille mahdollisuuden pitää puheensa maailmanjärjestölle videon välityksellä. Päätöstä vastusti Venäjän ohella kuusi muuta maata. 17 valtiota äänesti tyhjää, mukaan lukien Venäjän arvostelemista hyökkäyssodan aikana vältelleet Iran, Kiina ja Brasilia.

Tunnettu ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija François Heisbourg pitää äänestystulosta jännittävänä. Venäjä on puheissaan mielellään pyrkinyt rakentamaan niin sanotun globaalin etelän maista itselleen viitekehystä ja vastavoimaa Yhdysvaltojen johtamalle lännelle. Aikaisemmin Venäjä on muun muassa viitannut näiden maiden ”demografiseen enemmistöön” YK:n yleiskokouksessa.

Nyt Intia, joka on aikaisemmin suhtautunut Ukrainan sotaan korostetun neutraalisti, äänesti Zelenskyin puheen sallimisen puolesta. Suurin osa Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maista oli Intian kanssa samoilla linjoilla, Heisbourg huomauttaa Twitterissä. Jopa Kiina, joka on tiivistänyt yhteistyötään Venäjän kanssa, äänesti tyhjää, eikä siis yleiskokouksessa liittynyt samaan rintamaan liittolaisensa kanssa.

Kiinan äänestysratkaisua kommentoi viestipalvelussa myös Suomen puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho.

– Jopa Kiinalle Venäjä alkaa olla enemmän taakka kuin mahdollisuus. Ei ole Kiinan etu, että sen toimet, etenkin kyberavaruudessa, rinnastetaan Venäjän toimiin Ukrainassa, Ohra-aho kirjoittaa.

Wow. The 'demographic majority' sometimes claimed by Russia and co. at the UNGA is no more. India votes with the West on this one, as does most of the Global South. Only 20 abstentions or so. And unlike its limitless Russian friend, China abstains https://t.co/SMT7sqVWC9

