Nämä maat eivät halua Ukrainan presidentin puhuvan YK:lle

YK:n yleiskokous päätti perjantaina sallia Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille mahdollisuuden pitää puheensa maailmanjärjestölle videon välityksellä. Kyse on poikkeus YK:n säännöistä, ja sallimisen puolesta äänesti 101 jäsenvaltiota. Esitystä vastusti seitsemän maata, ja 17 valtiota, tiivistynyttä Venäjä-yhteistyötä viime aikoina tehneet Kiina, Brasilia ja Iran mukaan lukien, äänesti tyhjää.

Venäjän lisäksi Valko-Venäjä, Kuuba, Pohjois-Korea, Eritrea, Nicaragua ja Syyria vastustivat Zelenskyin videopuheen sallimista.

Äänestys on herättänyt huomiota kansainvälisen politiikan seuraajien keskuudessa. Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildt luonnehti äänestystulosta ”kiinnostavaksi”. Zelenskyin puheen sallimisen puolesta äänesti muun muassa Intia, joka on aikaisemmin varonut Venäjän hyökkäyssodan arvostelemista.

Ukrainan YK-lähettiläs Sergiy Kyslytsya ihmettelee seuraa, johon Venäjä on päätynyt YK:ssa.

– Venäjä ampui itseään jälleen jalkaan. Tällä kertaa valkovenäläiseen, sillä venäläinen jalka on jo seulassa, hän kirjoittaa Twitterissä.

Ukrainan presidentti Zelenskyi on sodan aikana pitänyt useita huomiota herättäneitä puheita videoyhteyden välityksellä muun muassa Yhdysvaltojen kongressille, EU-parlamentille ja Suomen eduskunnalle.

Interesting 🇺🇳 vote on whether @ZelenskyyUa 🇺🇦 as an exception to the rules should be allowed to address the General Assembly debate next week by video. pic.twitter.com/2wdu7zkZZO

They voted against giving @ZelenskyyUa chance to address to #77UNGA russia, Belarus, Cuba, Eritrea, Nicaragua, Syria, N.Korea. What a company! BY hostile amendment’s strongly defeated. russia once again shot in the foot. This time in Belorussian. russian foot is already a sieve https://t.co/aba1tMiPIk pic.twitter.com/tTEyGs1lls

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 16, 2022