Historiantutkija: Lännen harkittava sotilaallista väliintuloa Ukrainassa

Sotahistorian tutkija Jussi Jalosen mielestä lännen on harkittava mahdollisuutta puuttua sotilaallisesti Venäjän toimiin Ukrainassa, jos Ukrainan halutaan voittavan ja sodan loppuvan.

– Tähän mennessä länsimainen strategia – Ukrainan aseistaminen ja aseellisen väliintulon välttäminen – on todennäköisesti epäonnistunut. Strategia saattaa riittää takaamaan sen, että Ukraina ei häviä. Mutta se ei voi taata Ukrainan voittoa, Jalonen toteaa Twitterissä.

– Vaikka Moskova ei koskaan pysty valtaamaan koko Ukrainaa, niin Venäjä kuitenkin voittaa tällä hetkellä käytännössä enemmän kuin häviää, niin kauan kuin vihamielisyydet jatkuvat.

Jalosen mukaan Venäjä pystyy pitämään suurimman osan Itä-Ukrainasta miehitettynä ja aiheuttamaan tuhoa Ukrainalle. Hyökkääjä voi myös edelleen merellisistä takaiskuistaan huolimatta hallita suurinta osaa Mustastamerestä. Lisäksi käynnissä oleva sota tukee tehokkaasti presidentti Vladimir Putinin hallintoa.

– Niin kauan kuin ”erikoisoperaatio” jatkuu, Venäjän hallituksen propaganda saa lisää polttoainetta. Uusille poikkeuksellisille toimenpiteille, kuten viime aikoina sotatalouteen suuntautuneille askeleille, löytyy koko ajan perusteluja. Jossain vaiheessa kustustaan lisää reserviläisiä aseisiin, Jalonen sanoo.

– Vaikka joukot ovat ehtyneet, venäläiset etenevät. Ensin Severodonetsk, seuraavaksi Slovjansk, sen jälkeen ehkä Kramatorsk.

Jalosen mukaan kukaan ei halua tällä hetkellä keskustella mahdollisesta lännen sotilaallisesta väliintulosta Venäjää vastaan sodan lopettamiseksi ja Ukrainan voiton takaamiseksi. Hän korostaa, että kyseessä olisi lännen interventio Ukrainan rajojen sisällä, ei Venäjän kansainvälisesti tunnustetulla alueella.

– Jos oletetaan, että tavoitteena on taata Ukrainan alueellinen koskemattomuus ja Ukrainan voitto sodassa, niin jonkinlainen (Venäjän ja lännen välinen) sijaissota ei toimi pitkällä aikavälillä.

– Joten ennemmin tai myöhemmin – jos sota on tarkoitus voittaa – EU-maiden tai Naton on harkittava mahdollisuutta puuttua asiaan suoraan.

Jalosen mielestä mitä nopeammin tämä sanotaan avoimesti ja tunnustetaan tosiasiaksi, sitä parempi.

– Luonnollisesti ihmiset ovat huolissaan myös ydinaseiden käytön mahdollisuudesta. On olemassa realistinen pelko, että interventio saattaisi luoda tilanteen, jossa Venäjä turvautuisi taktisen ydinaseen käyttöön.

– En jätä näitä pelkoja huomiotta. Mutta niin kauan kuin ydinasearsenaali tarjoaa mahdollisuuden aloittaa hyökkäyssota ja selvitä siitä ilman rangaistusta, vakiintunut kansainvälinen järjestys on todellakin hyvin horjuvalla pohjalla. Tämä on ongelma, joka pitäisi käsitellä ja ratkaista.

All right, maybe it's time to make some comments regarding Ukraine again.

This time I'm going to say openly some things that people in important positions are unwilling to discuss in public. Well, someone has to do it, right?

— Jussi Jalonen (@jojalonen) July 7, 2022