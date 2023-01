Sotilas kertoo: Bahmutin alueella on tehty vastahyökkäyksiä

Ukrainan asevoimat kiistää venäläisen Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhinin väitteen, jonka mukaan ukrainalaisjoukkoja olisi jäänyt saarroksiin Soledarin kaupungin keskustaan. Venäjän on kerrottu edenneen alueella viime päivien aikana.

Paikkakunnalla sijaitsee suuri määrä entisten suolakaivosten tunneleita, joita voidaan mahdollisesti käyttää iskuihin vastapuolen rintamalinjan taakse. Prigozhin julkaisi kuvan itsestään ja sotilasryhmästä paikallisen luolan sisäänkäynnin luona. Julkaisun aitoutta ei ole voitu Meduza-lehden mukaan todentaa.

Venäjän sotilasalan bloggaajat jakoivat tiistaina videota, jossa Wagnerin sotilaiden sanottiin taistelevan Soledarin hallintorakennuksen luona kaupungin keskustassa. Ukrainan kerrotaan siirtäneen lisäjoukkoja puolustuslinjansa tueksi.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovitshin mukaan Venäjä on keskittänyt lähes kaiken hyökkäystoimintansa Bahmutia ja Soledaria vastaan. Ukrainan tavoitteena on pitää kiinni puolustusasemista ja aiheuttaa hyökkääjille mahdollisimman korkeita tappioita. Arestovitsh toteaa Ukrainan asevoimien valmistautuvan samalla uusiin vastahyökkäyksiin.

Rintamalla taisteleva Ukrainan sotilas kertoo tilanteen kehittymisestä keskiviikkona julkaisemallaan videolla.

– Raskaat taistelut jatkuvat Soledarissa. Hallinta tietyistä rakennuksista vaihtuu useita kertoja puolelta toiselle. Sääolosuhteet ovat vaikeita, paleltumia tulee ylä- ja alaraajoihin, sotilas toteaa.

Hänen mukaansa Ukrainan joukot ovat torjuneet loputtomalta tuntuvan sarjan rynnäköitä.

– Yksikkömme eivät ole ainoastaan puolustaneet, vaan myös tehneet vastahyökkäyksiä.

Ukrainalaissotilas kiistää väitteet Venäjän läpimurrosta Soledarissa. Hänen mukaansa Wagner-palkkasotilaat on siirretty nyt pois Bahmutista, joten alueella on jäljellä vain Venäjän asevoimien sotilaita, joista monet ovat kokemattomia reserviläisiä.

– Tykistö, kranaatinheittimet ja panssarivaunut tukevat toimintaamme erittäin hyvin, sotilas sanoo.

