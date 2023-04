Arvio sodasta: Kreml ei pysty palauttamaan asevoimien iskukykyä

Jos länsi ei haluaa Ukrainan sodan pitkittyvän, on sen jatkettava Ukrainan tukemista entistä määrätietoisemmin. Näin kirjoittaa Ukrainaa sotaa tarkasti seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen Nataliya Bugayova. Ukrainalaistaustainen Bugayova on erikoistunut Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Venäjän hyökkäyssodan kesto ja vaikutukset riippuvat Bugayovan mukaan kahdesta seikasta. Jos Venäjälle annetaan aika ja mahdollisuus vahvistaa asevoimiaan, pystyy Kreml jatkamaan sotatoimiaan pidempään. Jos Venäjä taas onnistuu tavoitteissaan Ukrainassa, pystyy maa tosissaan uhkaamaan Yhdysvaltoja ja Natoa.

Bugayovan mukaan tällä hetkellä ei ole itsestään selvää, että Venäjä edes pystyy sitoutumaan sotaan pidemmäksi aikaa.

– Venäjän mahdollisuudet palauttaa asevoimien iskukyky ovat tällä hetkellä rajalliset. Kreml hyökkäsi Ukrainaan riittämättömin resurssein, joita se on kuluttanut loppuun saavuttaen vain pieniä voittoja.

Vaikka Venäjä pyrkiikin vahvistamaan asevoimiaan, ei maa ole vielä esimerkiksi turvautunut valtakunnallisen liikekannallepanoon, Bugayova kirjoittaa.

Tukemalla Ukrainan vastahyökkäystä länsi epää Venäjältä sen kaipaaman hengähdystauon, tutkija sanoo. Ukrainalaiset ovat aikaisemmin menettäneet taistelukentän momentuminsa lännen riittämättömän avun takia, hän muistuttaa.

Lännessä on myös syytä muistaa Venäjän laajemmat ulkopoliittiset tavoitteet ja suunnitelmat, Nataliya Bugayova huomauttaa. Venäjän tavoitteena ei ole vain tuhota Ukrainan valtio, vaan hallita alueen muita valtiota, kuten Valko-Venäjää ja Moskovaa. Venäjän johtajat varautuvat pitkäaikaiseen kamppailuun länttä vastaan, tutkija ennustaa.

Ukrainassa ratkaistaan siten myös Venäjän suunnitelmien kohtalo. Jos Venäjä joutuu perääntymään Ukrainassa, heikentää se maan valta-asemaa myös muualla.

– Jos Venäjä onnistuu pitämään kiinni jo saavuttamistaan alueista Ukrainassa, antaa se Kremlille mahdollisuuden vahvistaa joukkojaan, hyökätä Ukrainaan uudelleen ja yhdistää sotilaalliset voittonsa Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

– Tämä vaatisi valtavia sotilaallisia ja taloudellisia sijoituksia Yhdysvalloilta, Natolta ja EU:lta. Ja kun Venäjä hyökkää jälleen Ukrainan kimppuun, Yhdysvalloilla on velvollisuus tukea Nato-liittolaisiaan Euroopassa.

Jos Venäjä saa pitää laittomasti miehittämänsä alueet Ukrainassa, merkitsisi se myös ydinasekiristyksen uutta tulemista, Bugayova varoittaa. Länsi antaisi ymmärtää peräntyneensä Venäjän ydinuhkailujen edessä, ja muun muassa Kiina pistäisi tämän varmasti merkille.

2/ Russia’s invasion of Ukraine is not a long war for the US, because the US is not fighting this war. The US is not fighting a proxy war. Ukraine’s choice to defend itself against Russia’s genocidal efforts is exogenous to the West’s decision-making.

— Nataliya Bugayova (@nataliabugayova) April 28, 2023