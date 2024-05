Arvio Kremlin haavoittuvuudesta: Nyt kannattaisi iskeä

Lännen viimeaikaiset tuen ilmaukset Ukrainalle ovat Venäjää vuosikymmeniä seuranneen brittitoimittaja ja -tietokirjailija Roger Boyesin mielestä vahvistaneet vaikutelmaa siitä, että Ukrainan puolustussota nähdään yhä selvemmin osana laajempaa sivilisaatioiden välistä taistelua – ei enää yksittäisenä konfliktina Euroopan reunalla.

Osoituksena ilmapiirin muutoksesta hän mainitsee Yhdysvaltojen äskettäin hyväksymän yli 60 miljardin dollarin arvoisen apupaketin presidentti Volodymyr Zelenskyin hallinnolle.

Vuosi 2024 on Boyesin mukaan Ukrainan kannalta kriittinen. Siksi toimitettua aseapua olisi kyettävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti jo tulevien kuukausien aikana. Lisäksi lännen olisi omaksuttava olennaisesti tähänastista rohkeampi ja aktiivisempi rooli.

– Muuten on uhkana, että lännen sotilaallinen tuki nähdään omaatuntoa rauhoittelevana yrityksenä luoda pattitilanne Moskovan ja Kiovan välille, Boyes toteaa The Timesissa.

Konfliktin jäätyminen avaisi hänen mukaansa Vladimir Putinille tilaisuuden alueen alistamiseen ja himoitsemansa etupiirin laajentamiseen. Siksi lännen olisi nyt temmattava aloite omiin käsiinsä ja osoitettava, että Venäjän autoritaarisella aggressiivisuudella ei ole tulevaisuutta.

On uskallettava enemmän

Jotta länsi kykenee kääntämään asetelman omaksi edukseen, puolustusmenojen lisäykset on Boyesin mukaan ensinnäkin kyettävä perustelemaan oikein. Kansalaiset on saatava ymmärtämään, että kyse ei ole elintason heikentämisestä, vaan arvokkaasta kollektiivisesta uhrauksesta, jonka tarkoituksena on tehdä yhteiskunnistamme entistä vahvempia ja kestävämpiä.

Kaikkialla Euroopassa pitäisi hänen mielestään toteuttaa hankkeita lennokkien hankkimiseksi. Myös pakolaisten salakuljettajilta takavarikoitujen nopeiden ja merikelpoisten alusten luovuttamista Ukrainalle tulisi hänen mukaansa vakavasti harkita.

– Tällaisilla keinoilla sotaa tuskin voitetaan, mutta eivät ne ole vailla merkitystä, ja ne kannustavat ihmisiä tekemään oman osuutensa Ukrainan hyväksi, hän sanoo.

– Hallituksetkin voisivat ottaa enemmän riskejä voimistaakseen sotilaallisen avun tehoa. Nato on kouluttanut 100 000 ukrainalaissotilasta, mutta heitä koulutetaan liian usein toisenlaiseen sotaan ottamatta huomioon Ukrainan akuuttia pulaa sotilaista ja ampumatarvikkeista sekä sen improvisointiin perustuvaa toimintatapaa, hän toteaa.

Sen sijaan, että ukrainalaisjoukkoja koulutettaisiin Puolassa, Britanniassa ja Saksassa, kuten nyt, koulutus olisi hänen mielestään uskallettava siirtää Länsi-Ukrainaan – tarvittaessa vakinaisesta palveluksesta eronneiden ja reserviin siirtyneiden länsimaisten kouluttajien voimin. Sama pätee hänen mukaansa vahingoittuneen läntisen kaluston korjaamiseen, joka voitaisiin toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti Ukrainan maaperällä läntisissä kumppanimaissa toimivien huoltokeskusten asemesta.

”Kun Putin lopulta syrjäytetään”

Vaikka Venäjän sotakoneisto kompuroi täysimittaisen hyökkäyssodan alkuvaiheessa pahasti, se on Boyesin mukaan oppinut virheistään paljon ja kykenee nyt lähettämään rintamalle 30 000 miestä kuukaudessa, häiritsemään edistyksellisten amerikkalaisvalmisteisten täsmäaseiden paikannusjärjestelmiä ja pyörittämään venäläistä aseteollisuutta kolmessa vuorossa.

– Venäläisillä on kuitenkin myös paljon heikkouksia, joihin voi iskeä – niistä merkittävimpänä kenttäupseerien ja korruptoituneen yleisesikunnan välillä vallitseva poikkeuksellinen epäluottamus, Boyes sanoo.

Puolustusministeri Sergei Šoigun kakkosmies Timur Ivanov on pidätettynä korruptiosyytösten vuoksi, ja kaikki merkit viittaavat Boyesin mukaan laajempaan puhdistukseen lähellä vallan ydintä.

– Tämä voi kääntyä Ukrainalle eduksi, koska se tekee näkyväksi Venäjän sotatoimia alusta alkaen vaivanneen ongelman: pitkät ja haavoittuvaiset huoltoyhteydet, tehottoman johdon ja Kremlin peittely-yritykset. — Ukrainaan toimitettavia pitkän kantaman aseita olisi käytettävä iskuihin polttoainevarastoihin, asetehtaisiin ja rautateihin, Boyes toteaa.

– Molemmat osapuolet ovat väsyneitä sotaan, mutta kun Ukraina taistelee olemassaolostaan valtiona, Venäjä taistelee Vladimir Putinin kunnian puolesta. — Kun Putin lopulta syrjäytetään, voisi lyödä vetoa, että hankkeessa on mukana univormuun sonnustautunut mies.