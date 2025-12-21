Hyökkäys Baltian maihin tai Puolaan on arkkiherttuan mielestä täysin realistista

Arkkiherttua, Itävalta-Unkarin viimeisen keisarin pojanpoika Karl von Habsburg-Lothringen katsoo Kyiv Postin haastattelussa, että Eurooppa auttaa Ukrainaa vain selviytymään, ei voittamaan.

– Olemme nähneet tämän viimeisten parin vuoden aikana joillakin mitä naurettavimmilla tavoilla – puhumalla toimitettujen aseiden käyttörajoituksista, etäisyysrajoituksista ja päätösten tekemisestä (ohjusten) kohdistamisesta. Jotkut asetetut rajoitukset ovat mielestäni täysin mahdottomia hyväksyä.

Reservin kapteeni Karl von Habsburg on toiminut jääkärijoukkeen johtajana sekä lentäjänä Itävallan asevoimissa. Euroopan parlamentin jäsen hän oli vuosina 1996-99.

– Mielestäni on ehdottoman tärkeää nähdä Ukrainan tärkeä rooli meidän kaikkien hyväksi. Siksi meidän kaikkien pitäisi tulla mukaan ja tukea Ukrainaa siinä, mitä Ukraina tekee meidän hyväksemme. Ja mitä nopeammin eurooppalaiset ymmärtävät, että kirjaimellisesti taistelua käydään täällä Ukrainassa meidän kaikkien puolesta, sitä parempi, hän sanoo.

Vuonna 2023 von Habsburg totesi, että eurooppalaiset eivät täysin ymmärtäneet hintaa, jonka ukrainalaiset maksavat tästä sodasta. Tänä vuonna, viimeisimpien drooni-hyökkäysten ja EU:n ilmatilan loukkausten jälkeen tämä lähestymistapa on hänen mielestään muuttunut.

– Tietoisuus on hieman parantunut, mutta olemme vielä kaukana täydestä tietoisuudesta siitä, mitä tapahtuu, koska muuten emme näkisi joitakin melko outoja reaktioita, joita täällä tapahtuu.

– Ainoa asia, jonka voimme oppia tulevaisuutta varten, on historia. Ja jos joku kieltäytyy oppimasta historiasta, hän ei voi tehdä mitään järkeviä päätöksiä tulevaisuutta varten, von Habsburg jatkaa.

– Ja tämä lepytysajattelu – ”Annetaan heille vähän Ukrainaa, se on vain 20 prosenttia maasta ja kaikki ovat tyytyväisiä” – on tietenkin täyttä hölynpölyä. Lepyttely ei toimi totalitaariseen valtioon. Ja meillä on tämä kokemus toisesta maailmansodasta, hän muistuttaa.

– Mielestäni eurooppalaisten tietoisuus on ehdottomasti parempi kuin vuonna 2023, mutta emme ole vielä siellä. Matkaa on vielä melko paljon.

Kysymykseen, luuletko, että Venäjä on jo aloittanut hybridisotansa Euroopan alueella, hänellä ytimekäs vastaus.

– Totta kai, hän niittaa.

Von Habsburg pitää Venäjän täysimittaista hyökkäystä mahdollisena esimerkiksi Baltian maihin tai Puolaan.

– Mielestäni se on täysin realistista. Tai jopa Moldovaan. Jos katsot Venäjän sotilasdoktriinia, jos katsot heidän päivittäin antamiaan poliittisia lausuntoja, emme voi edes sanoa, että Venäjä valehtelee meille, koska he puhuvat vaikutusvaltansa laajentamisesta aina Lissaboniin asti.

– Jos joudut katsomaan Venäjän televisiota – mitä teen hyvin vähän, minun on myönnettävä – he sanovat kaiken. Emme vain halua kuulla sitä; siksi jätämme sen huomiotta. Meidän puoleltamme laiminlyömme sen, mitä tapahtuu, hän jatkaa.

– Näen ehdottomasti sodan mahdollisuuden Naton kanssa, erityisesti Baltian maiden ja Puolan osalta, mutta myös Naton ulkopuolella Moldovan kanssa, von Habsburg toteaa.