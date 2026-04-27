Arkivapaat puhuttavat – ”vasemmistoliitto vie populismin täysin uudelle tasolle”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdotti tänään, että Suomessa lyhennetään työaikaa ja lisätään arkivapaita. Koskelan mielestä maanantaille voisi lisätä ylimääräisen vapaan silloin, kun pyhäpäivä osuu viikonloppuun.

Avausta on kommentoinut muun muassa kokoomuksen ex-työministeri, kansanedustaja Arto Satonen.

– Minja Koskela esittää, että jos arkipyhä osuu viikonloppuun, niin pitäisi saada maanantai paikalliseksi vapaaksi. Vasemmistoliitto ajattelee, että Suomi nousee vähentämällä työntekoa. Populismia on monenlaista. Kaikki ymmärtävät, että oikeasti asia on juuri päinvastoin! Satonen sanoo.

– Vasemmistoliitto ui vastavirtaan ja vie populismin täysin uudelle tasolle. He haluavat lisää vapaapäiviä! No, tämä vaatimus on tietenkin täysin looginen puolueelta, jonka mielestä työttömän ei ole pakko ottaa työtä vastaan, vaikka sitä olisi tarjolla, kuittaa puolestaan kansanedustaja Pia Kauma (kok.)

Arkivapaat nousivat keskusteluun, kun Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies puolestaan ehdotti niiden vähentämistä.

Häkämies sanoi Helsingin Sanomissa, että suomalaisten työaikaa täytyy pidentää. Arkipyhien vähentäminen olisi hänen mukaansa verrattavissa vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen 24 palkattomaan lisätyötuntiin vuodessa.

Makrotaloustieteen professori Niku Määttänen toteaa, että julkisen talouden kannalta olisi hyvä asia, jos tekisimme enemmän (verotettua) markkinatyötä, ostaisimme enemmän (verotettuja) markkinapalveluita ja käyttäisimme vastaavasti vähemmän aikaa verottomiin kotitöihin.

– Arkipyhien poistaminen saattaisi viedä hieman siihen suuntaan, hän sanoo X:ssä.

No, ei voi sanoa, etteikö vasemmistoliitto ainakaan kulkisi omalla linjallaan.



