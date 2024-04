Tutkija USA:n apupaketista: Rintamalla tapahtuu käänne

Yhdysvaltain edustajainhuoneen hyväksymä 60 miljardin dollarin tuki Ukrainalle muuttaa tilannetta rintamalla, arvioi tutkija ja sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Dagens Nyheter -lehdessä.

– Venäjä on tiennyt, että heillä on Ukrainaa vahvempi asema, ja nyt he tietävät tilanteen myös muuttuvan lähitulevaisuudessa, Käihkö sanoo.

USA:n tukipaketti vaikuttaa tutkijan mukaan melko nopeasti voimatasapainoon ja ukrainalaisten taistelutahtoon.

Sotilaiden koulutukseen ja asejärjestelmien toimitukseen voi mennä aikaa, mutta Käihkön mukaan ensimmäiset ammukset saapuvat Ukrainaan jo lähipäivien aikana.

– Olisin yllättynyt, jos Yhdysvaltain armeija ei ole varautunut tähän ja ei pystyisi nopeasti siirtämään ammuksia Saksasta ja muista naapurimaista, hän sanoo.

Käihkö varoittaa, että tämän mittaluokan tukipaketti saattaa olla viimeinen, jos Donald Trump voittaa presidentinvaalit. Siksi Euroopan pitää hänen mukaansa ottaa lisää vastuuta Ukrainan tukemisesta.

– On tärkeää korostaa, että tämä tukipaketti antaa Ukrainalle mahdollisuuden jatkaa sotaan, mutta se ei riitä voittoon.