Antti Lindtman tyrmää näkemyserot – ”kuten Matias Mäkynen siinä haastattelussa totesi”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vahvistaa, että pohdinnat maakuntaverosta on puolueessa nyt täysin kuopattu. Lindtman toteaa myös Verkkouutisille, ettei maakuntavero sisälly SDP:n tulevaan aluevaaliohjelmaan.

– Emme aja maakuntaveroa. Emme pidä sitä ajankohtaisena, Lindtman kommentoi asiaa SDP:n sote-paketin julkistamistilaisuuden yhteydessä tällä viikolla.

SDP:n linja maakuntaveroon vaikutti vielä syksyllä jossain määrin epäselvältä eri kansanedustajien ulostulojen pohjalta. Tai sitten puolueessa on ollut sisäisiä tietokatkoksia. Esimerkiksi kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelälle tuli yllätyksenä kansanedustaja Joona Räsäsen linjaus, ettei puolue ajakaan maakuntaveroa.

Oletteko te käyneet ryhmässä keskustelua maakuntaverosta näiden epäselvyyksien jälkeen?

Lindtman ei vastaa suoraan kysymykseen, mutta toistaa, ettei SDP aja maakuntaveroa.

– Emme esitä maakuntaveroa vaaliohjelmassa emmekä pidä sitä ajankohtaisena.

Maakuntavero ei ollut mukana myöskään SDP:n aiemmin marraskuussa esittämässä vaihtoehtobudjetissa.

Hyvinvointialueiden talousahdinko on nostattanut keskustelua maakuntaverosta yhtenä ratkaisuna asiaan. Toteuttamiskelpoisen mallin löytämistä on pidetty kuitenkin vaikeana ja veron on epäilty nostavan väistämättä kokonaisveroastetta.

SDP:llä näyttäisi olevan nyt selkeä linja maakuntaveroon. Sen sijaan varapuheenjohtajan Matias Mäkysen haastattelu Helsingin Sanomissa joulukuussa on herättänyt kysymyksen yleisellä tasolla talouspolitiikan näkemyseroista puolueen johdossa.

Mäkynen vaati SDP:tä kyseenalaistamaan ”rohkeammin” hallituksen talouspolitiikan valintoja ja aikataulua. Mäkysen väläytti haastattelussa julkisten investointien lisäämistä velkaantumisen kustannuksella.

Miten vastaat tähän?

– Me ollaan yhdessä eduskuntaryhmässä ja puolueessa sovittu, että otamme velkaantuminen vakavasti. Ja se näkyy muun muassa meidän esittämässämme vaihtoehdossa. Nämä linjaukset on yhdessä tehty, ja kuten Matias Mäkynen siinä haastattelussa totesi, hän myös seisoo näiden vaihtoehtobudjettilinjausten takana, Lindtman sanoo.

SDP ottaisi vaihtoehtobudjetissaan suunnilleen yhtä paljon velkaa kuin hallitus. Tämä selittyy sillä, että puolue ei siinä yllättäen esittänyt peruttavaksi hallituksen sosiaaliturvaan kohdistuvia muutoksia, kuten asumistuen leikkauksia, ansiosidonnaisen porrastamista ja aikuiskoulutustuen lakkautusta, joita puolue on vastustanut.

Kun ette omassa vaihtoehdossanne peruisi näitä sote-leikkauksia, tarkoittaako tämä sitä, että ne ovat SDP:lle Ok?

Lindtman ei tähän suoraan vastaa, mutta arvioi kokonaisuutta näin:

– Meidän vaihtoehdossa parannetaan miljardilla niiden ihmisten asemaa, joihin hallitus on kohdistanut leikkauksia. Vaihtoehtomme on huomattavasti oikeudenmukaisempi ja parantaa erityisesti pieni- ja keskituloisten ihmisten asemaa. Heidän, joilta tämä hallitus on leikannut.

