Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valtion velkaantuminen kiihtyi Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Valtiolla velkaa jo lähes 187 miljardia euroa

  • Julkaistu 05.12.2025 | 19:12
  • Päivitetty 05.12.2025 | 19:12
  • Talous, Velka
Asukasta kohden velkaa on lähes 33 000 euroa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen valtiolla oli marraskuun lopussa velkaa yhteensä 186,98 miljardia euroa. Asukasta kohden se tarkoittaa 32 997 euroa. Luvut ilmenevät Valtiokonttorin tuoreista tilastoista.

Julkisen talouden velkaantuminen on jatkunut hallituksen tekemistä sopeutustoimista huolimatta. Esimerkiksi lokakuun lopussa valtionvelka oli 186,14 miljardia euroa. Asukasta kohden se tarkoitti 32 844 euroa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on huomauttanut, että julkisen talouden tilanne olisi nykyistäkin huonompi ilman hallituksen tekemiä menoleikkauksia.

Eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet myös velkaantumistahtia hidastavaan velkajarruun tulevien vaalikausien ajaksi. Velkajarruun ovat sitoutuneet kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta.

Suomen julkisen talouden velkaantuminen lähti kiihtymään Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuoreen raportin mukaan Marinin hallitus lisäsi vuosien 2020–2023 aikana julkisen talouden menoja noin 41 miljardilla eurolla.

Aiemmin menolisäyksiä oli perusteltu etenkin koronaviruspandemialla. Raportista kuitenkin selvisi, että menolisäyksistä vain murto-osa liittyi koronapandemiaan liittyviin menoihin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)