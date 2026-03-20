Antti Kaikkonen USU:lle hallituspohjista: ”Se porukka ei nyt maistu”

Keskusta on eduskunnan neljänneksi suurin puolue, mutta kun mielipidetutkimuksissa kysytään kansalaisilta mieluisinta hallituspohjaa, keskusta kelpaa muiden puolueiden kannattajille mainiosti. Mutta kenet keskusta kelpuuttaa, kysyy Uutissuomalainen.

– Emme sulje hallituskumppaneiden joukosta pois mitään yksittäistä puoluetta, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vastaa.

Hän kuitenkin tyrmää Sanna Marinin (sd.) hallituksen kokoonpanon, jossa olivat SDP:n ja keskustan lisäksi vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

– Moni keskustalainen traumatisoitui Marinin hallituksen pohjasta. Olisimme halunneet hieman tiukempaa taloudenpitoa ja koimme usein jäävämme yksi vastaan neljä -asetelmaan. Se viiden puolueen porukka ei nyt maistu, Kaikkonen kertoo.

Hän sanoo, ettei keskusta lähtisi uudessa hallituksessa perumaan kaikkea, mitä Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt, esimerkiksi ay-jäsenmaksun vähennysoikeuden poistoa tai ansiosidonnaisen päivärahan porrastusta.

– Julkisen talouden tilanne on niin vaikea, että säästöjä pitäisi keksiä pikemminkin lisää kuin lähteä jo tehtyjä perumaan.

