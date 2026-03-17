HS: Keskusta on suosituin hallituskumppani SDP:n kannattajille

SDP:n kannattajista 40 prosenttia nimeää keskustan mieluisimmaksi hallituskumppaniksi, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Toiseksi suosituin on vasemmistoliitto, jonka valitsisi 22 prosenttia.
Vain 11 prosenttia SDP:n kannattajista haluaisi kokoomuksen kumppaniksi hallitukseen. Vihreät valitsisi ensimmäisenä hallituskumppaniksi 13 prosenttia SDP:n kannattajiksi.
Kyselystä käy ilmi myös, että huomattavan suuri osa demarien kannattajista ei osaa sanoa, onko samaa mieltä asioista puolueen puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa.
Lindtmanin linjalla katsoo puolueen kannattajista olevansa 39 prosenttia, mutta 37 prosenttia ei osaa vastata kysymykseen.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi 745 henkilöä, jotka äänestäisivät SDP:tä, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.