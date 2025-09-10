Antti Häkkänen IL:ssä: Tilanne on vakava, Suomi tukee Puolaa

Useita Venäjän drooneja tunkeutui keskiviikon vastaisena yönä Puolan ilmatilaan. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo Iltalehdessä, että puolustusliitto Nato selvittää parhaillaan asiaa.

– Ei tämä tietysti ensimmäinen kerta ole, kun Venäjän drooneja on läikkynyt Naton ilmatilaan ja Baltian puolen alueelle, mutta se (tilanne) on vakava, Häkkänen sanoi IL:n mukaan eduskunnassa.

– Ja tällä kertaa tietysti Puola on kansallisesti päättänyt, että niitä myös ammutaan alas, joten siitä syntyy erilainen tilanne, hän jatkoi.

Puolustusministerin mukaan Nato arvioi tapahtumien tahallisuutta.

– Nyt sitten arvioidaan tarkasti ensinnäkin, kuinka tahallinen tapaus on, vai onko se tällainen harhautunut rypäs drooneja. Se on tietysti aika iso kysymys, ja sen jälkeen tietysti arvioidaan rauhassa Naton piirissä, minkälaisia toimia pitää tehdä, Häkkänen kertoi ja sanoi, että Suomi tukee Puolaa.

