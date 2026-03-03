Verkkouutiset

Antti Häkkänen IL:lle: Tämän takia Suomi ei ole mukana ydinasehankkeessa

Puolustusministerin mukaan asiaan ei liity dramatiikkaa.
Antti Häkkänen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Antti Häkkänen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo Iltalehdelle, miksi Suomi ei ole mukana Ranskan johtamassa ydinasehankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä Euroopan ydinpelotetta.

Aihe on herättänyt kysymyksiä, sillä hankkeessa ovat mukana Pohjoismaista Tanska ja Ruotsi. Suomea ei osallistujien joukossa mainita.

Ministerin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Suomi olisi pysyvästi ulkona hankkeesta.

– Tulemme jossain vaiheessa käymään ranskalaisten kanssa keskustelua, mutta tässä vaiheessa nimeä ei listalla ollut. Se ei tarkoita mitään dramatiikkaa.

Häkkänen sanoo, että Suomi ei tee päätöksiään pikaisesti, vaan huolellisesti ja harkiten. Tämä pätee varsinkin ydinaseiden kokoisissa kysymyksissä.

Ranskan johtama ydinasehanke on toistaiseksi vasta suunnitteluvaiheessa eivätkä sen suuntaviivat ole vielä selvät.

