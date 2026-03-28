”Onko totuutta enää olemassa?”

Turun kaupunginvaltuutettu Elina Ruohonen (kok.) kantaa huolta yhteiskunnan tilasta, jossa totuudesta on tullut neuvottelukysymys. Ruohosen mukaan elämme aikaa, jossa tunteet ja ”oma totuus” ovat syrjäyttämässä kiistattomat faktat.

Tuoreessa kolumnissaan hän toteaa, että todellisuutta ei enää pyritä ymmärtämään, vaan muokkaamaan omaan maailmankuvaan sopivaksi.

Ruohosen mukaan vaarallisin kehityskulku on ”oman totuuden” asettaminen objektiivisen tiedon edelle, mikä näkyy jo konkreettisesti arjessa.

– Asioita, joita pidettiin pitkään kiistattomina faktoina, kyseenalaistetaan nyt tavalla, jossa tunteet syrjäyttävät tiedon, Ruohonen kirjoittaa.

– Samaan aikaan ristiriidat kasvavat. Kaikkea ei hyväksytä, vaikka kaiken väitetään olevan hyväksyttävää. Yksi identiteetti nähdään aitona, toinen loukkaavana. Yksi kokemus on koskematon, toinen kyseenalaistetaan. Säännöt eivät ole enää johdonmukaisia, vaan ne vaihtuvat sen mukaan, kuka puhuu ja mistä asemasta. Se, mikä on totta tänään, voi olla valhetta huomenna.

Ruohosen mukaan menneisyyttä ei enää vain tutkita, vaan sitä ”siistitään” ja tulkitaan uudelleen nykyhetken arvojen mukaiseksi. Erityisen huolissaan hän on lapsista ja nuorista, jotka kasvavat maailmaan, jossa mikään ei ole pysyvää.

Ruohonen nostaa esiin teknologian, erityisesti tekoälyn, roolin epävarmuuden lisääjänä. Kun kuvat ja äänet eivät ole enää luotettavia todisteita aidoista tapahtumista, viimeinenkin varmuus katoaa.

Ruohonen pohtii myös syitä sille, miksi moni vaikenee, vaikka näkee kehityksen suunnan. Hänen mukaansa taustalla on usein pelko leimautumisesta tai konfliktien välttäminen.

– Suurin ongelma yhteiskunnassa ei ole se, että olemme eri mieltä asioista. Suurin ongelma on se, että emme enää edes jaa samaa todellisuutta keskenämme, Ruohonen toteaa.