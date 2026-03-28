Susanna Koski ehdolle kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajakilpailuun on ilmoittautunut uusi nimi.

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitus esittää tehtävään Susanna Koskea.

Koski toimii tällä hetkellä Vaasan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenenä sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutettuna. Lisäksi Koski työskentelee yksityisyrittäjänä politiikan parissa.

Susanna Koski oli kansanedustajana vaalikaudella 2015–2019.

– Elämme aikaa, jossa kriisit seuraavat toisiaan ja epävarmuudesta on tullut osa arkea. Tässä tilanteessa vastuullisen politiikan merkitys korostuu, Koski sanoo tiedotteessa.

– Puoluevaltuuston tärkein tehtävä on siivittää puolueen suuntaa ja varmistaa, että päivänpolitiikka voi keskittyä olennaiseen. Parhaimmillaan puoluevaltuusto on aidosti vaikuttava, linjaa oikeaan aikaan ja tarpeeksi pitkälle.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi on tällä hetkellä ehdolla kolme nimeä. Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen ilmoitti ehdokkuudestaan tämän viikon keskiviikkona. Satosta tehtävään ehdottaa Pirkanmaan kokoomuksen piirihallitus.

Helmikuussa Pohjois-Pohjanmaan kokoomus esitti tehtävään ekonomi ja toimitusjohtaja Sebastian Stenforsia.

Kokoomuksen puoluevaltuuston nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto on ollut tehtävässä kolme kautta. Hän ei ole asettumassa enää ehdolle.

Puoluevaltuusto toimii kokoomuksen ylimpänä päättävänä elimenä puoluekokousten välillä. Puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävässä kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä.