Anthony Blinken kaasuputkesta: Seisomme Nato-liittolaisten rinnalla

Keskusrikospoliisi kertoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona illalla, että Balticconnector-kaasuputken vauriokohta on löydetty. KRP:n päällikkö Robin Lardot sanoi, että merenpohjassa on ulkoisia jälkiä vuotokohdassa.

KRP:n yleisjohtaja, rikoskomisario Risto Lohi kertoi, että vaurioiden pohjalta on syytä epäillä käytetyn ulkoista voimaa, joten kyse on rikoksesta. Tutkintanimikkeenä on törkeä tuhotyö.

Lohen mukaan kaasuputken vaurio on aiheutettu mekaanisesti eli ulkoapäin.

Asiaan otti kantaa myös Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken viestipalvelu X:ssä.

– Seisomme Naton liittolaisten Suomen ja Viron rinnalla, kun he tutkivat Itämeren merenalaisen infrastruktuurin vahinkoja ja tuemme heidän meneillään olevaa tutkintaa syyn selvittämiseksi.

We stand with NATO Allies Finland and Estonia as they investigate damage to undersea infrastructure in the Baltic Sea and support their ongoing investigation to determine the cause.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023