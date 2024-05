”Antakaa meille lisää aseita” – video rintaman vaarallisimmasta paikasta

Venäjän joukot lähestyvät Itä-Ukrainassa sijaitsevaa Tšasiv Jarin kaupunkia, uutisoi Wall Street Journal videollaan.

Kaupunki sijaitsee Donetskin alueella, noin kuusi kilometriä venäläisten valtaaman Bahmutin kaupungin länsipuolella. Venäläiset ovat tulittaneet kaupunkia jo kuukausia raskaalla tykistötulella sekä lennokki- ja pommi-iskuilla. Wall Street Journalin mukaan Tšasiv Jar on tällä hetkellä rintaman vaarallisimpia kohteita.

– Puolustaminen on meille hyvin hankalaa, sillä lennokeista on vaikeaa saada yliote. Heillä on yksinkertaisesti resursseja ja rahoitusta, kertoo Ukrainan rajavartiolaitoksen everstiluutnantti Maksim Vytšavka.

Korkeilla kukkuloilla sijatiseva Tšasiv Jar on venäläisille strategisesti tärkeä, sillä sen länsipuolella avautuu laajaa, avointa maastoa, jota venäläisten olisi helppo käyttää mekanisoitujen joukkojen nopeaan etenemiseen. Hallitsevana maastonkohtana kaupunkia voitaisiin hyödyntää myös syvemmälle Ukrainan puolustuslinjaan kohdistettuihin iskuihin.

Rajavartiolaitoksen eversti Sergiy Osatšukin mukaan venäläiset ovat noin 3-5 kilometrin päässä kaupungista.

– He (venäläiset) ymmärtävät, että Tšasiv Jarin jälkeen avautuu laaja, avoin alue, jota hyödyntämällä mekanisoidut joukot pääsevät etenemään ja strategisesti piirittämään laajoja alueitamme, Osatšuk kertoo.

– Tarvitsemme kipeästi valtavan määrän tykistöammuksia, Osatšuk jatkaa.

Osatšukin mukaan Tšasiv Jarin viesti maailmalle on maalattu erään vaurioituneen talon seinään.

– ”Me emme pyydä liikaa. Me tarvitsemme vain tykistöammuksia sekä ilmatukea. Loput teemme itse”, Osatšuk kiteyttää.

– Älkää jättäkö Ukrainaa yksin. Antakaa meille aseita, ja loput me hoidamme itse, Osatšuk jatkaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut maalle 60 miljardin dollarin tukipaketin. Amerikkalaisten ase- ja ammuslähetysten odotetaan alkavan viikon kuluttua, mutta sotilaat pelkäävät, että Tšasiv Jarin puolustus murenee ennen avun saapumista perille.