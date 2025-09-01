Verkkouutiset

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Andrii Sybiha muistuttaa vuosipäivänä diktaattoreiden lepyttelemisestä

Tänä päivänä vuonna 1939 Adolf Hitler hyökkäsi Puolaan.
Neuvostoliiton diktaattori Josif  Stalin ”liittyi pian hänen seuraansa laukaisten toisen maailmansodan, historian verisimmän sodan”, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa nykyään on tärkeää muistaa, mitä ennen tuota päivää tapahtui.

– Heikkous ja naiivi usko siihen, että alueelliset myönnytykset ”miellyttäisivät” hyökkääjää.

Sybiha toteaa, että natsien ns. Kolmas valtakunta kantaa täyden vastuun toisen maailmansodan katastrofista.

– Mutta oli myös niitä, jotka mahdollistivat tämän pahuuden kasvun – välttämällä vaikeita päätöksiä, valitsemalla heikkouden vahvuuden sijaan ja suosimalla toiveajattelua realististen strategioiden sijaan.

– Paras tapa kunnioittaa kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka menehtyivät toisessa maailmansodassa, on estää samat virheet tänään.

– Liittolaisten yhtenäisyys, hyökkääjä-Venäjän painostaminen ja Ukrainan vahvistaminen ovat ratkaisevan tärkeitä koko Euroopan turvallisuuden ja pitkän aikavälin rauhan kannalta, Sybiha kirjoittaa.

