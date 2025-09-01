Andrii Sybiha muistuttaa vuosipäivänä diktaattoreiden lepyttelemisestä

Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin ”liittyi pian hänen seuraansa laukaisten toisen maailmansodan, historian verisimmän sodan”, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha viestipalvelu X:ssä.
Hänen mukaansa nykyään on tärkeää muistaa, mitä ennen tuota päivää tapahtui.
– Heikkous ja naiivi usko siihen, että alueelliset myönnytykset ”miellyttäisivät” hyökkääjää.
Sybiha toteaa, että natsien ns. Kolmas valtakunta kantaa täyden vastuun toisen maailmansodan katastrofista.
– Mutta oli myös niitä, jotka mahdollistivat tämän pahuuden kasvun – välttämällä vaikeita päätöksiä, valitsemalla heikkouden vahvuuden sijaan ja suosimalla toiveajattelua realististen strategioiden sijaan.
– Paras tapa kunnioittaa kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka menehtyivät toisessa maailmansodassa, on estää samat virheet tänään.
– Liittolaisten yhtenäisyys, hyökkääjä-Venäjän painostaminen ja Ukrainan vahvistaminen ovat ratkaisevan tärkeitä koko Euroopan turvallisuuden ja pitkän aikavälin rauhan kannalta, Sybiha kirjoittaa.
