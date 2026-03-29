Verkkouutiset

Ukraina voisi tuottaa 2000 torjuntalennokkia päivässä

Volodymyr Zelenskyin mukaan pitkän kantaman iskut ovat välttämättömiä Venäjän painostamiseksi.
Venäjän ilmaisku Odessassa 28. maaliskuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / OLEKSANDR GIMANOV
Venäjän ilmaisku Odessassa 28. maaliskuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / OLEKSANDR GIMANOV

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todennut, että Ukraina pystyy tuottamaan 2 000 torjuntalennokkia päivässä, jos tarvittava rahoitus on saatavilla. Asiasta kertoi Ukrinform.

– Meidän on taisteltava rahoituksesta. Rahoitus vahvistaa ilmapuolustuskykyämme. Epäilemättä. Teknologia on olemassa. Jos budjetti on riittävä, Ukraina pystyy tuottamaan 2 000 torjuntalennokkia päivässä, Zelenskyi totesi.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Zelenskyin mukaan Ukrainassa on huomattu, että maailmanlaajuinen paine Venäjää kohtaan on hellittänyt ja samoin kuin pakotepolitiikka.

– Siksi, toisin kuin kaikilla muilla tai monilla maailmassa, Ukrainalla on omat pakotteensa – pitkän kantaman kyvyt. Venäläisten on tunnettava paine. Jos Ukraina ei vastaa heidän iskuihinsa, Venäjä yksinkertaisesti jatkaa sotaa eikä edes harkitse taukoa.

Venäjä jatkaa talvioperaationsa toista vaihetta, joka kohdistuu kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenskyin mukaan vain kansainvälinen paine voi pakottaa Vladimir Putinin suostumaan rauhaan.

Mainos