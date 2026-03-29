Ukraina voisi tuottaa 2000 torjuntalennokkia päivässä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todennut, että Ukraina pystyy tuottamaan 2 000 torjuntalennokkia päivässä, jos tarvittava rahoitus on saatavilla. Asiasta kertoi Ukrinform.

– Meidän on taisteltava rahoituksesta. Rahoitus vahvistaa ilmapuolustuskykyämme. Epäilemättä. Teknologia on olemassa. Jos budjetti on riittävä, Ukraina pystyy tuottamaan 2 000 torjuntalennokkia päivässä, Zelenskyi totesi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Zelenskyin mukaan Ukrainassa on huomattu, että maailmanlaajuinen paine Venäjää kohtaan on hellittänyt ja samoin kuin pakotepolitiikka.

– Siksi, toisin kuin kaikilla muilla tai monilla maailmassa, Ukrainalla on omat pakotteensa – pitkän kantaman kyvyt. Venäläisten on tunnettava paine. Jos Ukraina ei vastaa heidän iskuihinsa, Venäjä yksinkertaisesti jatkaa sotaa eikä edes harkitse taukoa.

Venäjä jatkaa talvioperaationsa toista vaihetta, joka kohdistuu kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenskyin mukaan vain kansainvälinen paine voi pakottaa Vladimir Putinin suostumaan rauhaan.