Ampujan motiivi yhä hämärän peitossa – FBI kertoo tutkinnan etenemisestä

Presidentti Donald Trumpia lauantaina ampuneen Thomas Crooksin motiivista ei ole toistaiseksi selvyyttä. Arvion mukaan hän toimi yksin.

FBI:n agentti Kevin Rojek sanoi lehdistötilaisuudessa, ettei FBI ole pystynyt yhdistämään Crooksia minkään ideologian edustajaksi, hän ei ollut aiemmin tekemisissä poliisin kanssa, eikä hänen tiedetä esittäneen uhkauksia. Myöskään mielenterveysongelmista ei ollut merkkejä.

Viranomaisten mukaan mitään kirjoitusta tai manifestia 20-vuotiaan ampujan jäljiltä ei ole löytynyt, mitä pidetään poikkeuksellisena.

– Manifesti tai sosiaalisen median tilejä yleensä on tässä vaiheessa ilmaantunut. Mahdollisesti uutta tietoa tulee vielä, niin on tapahtunut aiemminkin tapausten myöhemmissä vaiheissa. Mitä ampuja jättikään verkkoon, saamme todennäköisesti tietää siitä. Mutta tiedon puuttuessa salaliittoteoriat täyttävät tilan, kommentoi BBC:n Chigagon kirjeenvaihtaja Mike Wendling X-päivityksessään.

Tapaukseen liittyen sosiaalisessa mediassa levitetään paljon disinformaatiota.

FBI on tutkinut Crooksin viimeisimmäksi jäänyttä viestinvaihtoa ja tarkemman puhelinetsinnän toivotaan tuovan lisätietoa tapauksesta.

– Haluan muistuttaa, että tutkinta on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa, Rojek sanoi The Washington Post -lehden mukaan.

Crooks työskenteli avustajansa hoivakodissa, jossa hänen kerrottiin toimineen moitteetta. Hän oli myös paikallisen ampumakerhon jäsen.

Crooksin entiset luokkatoverit kuvailevat häntä ujoksi ja syrjään vetäytyväksi, mutta kohteliaaksi sekä hyväksi oppilaaksi. Crooksin paljastuminen ampujaksi oli heidän mukaansa shokki.

Poliittisia kannanottoja ikätoverit eivät muista Crooksin tehneen, eikä tämä ollut myöskään juurikaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hän oli rekisteröitynyt republikaanien äänestäjäksi, mutta tehnyt aiemmin pienen lahjoituksen demokraateille.

Samalla luokka-asteella ollut Mark Sigafoos sanoo CBS:lle, että Crooksiin liittyy väärinymmärryksiä. Sigafoosin mukaan Crooks ei ollut ”trenssi-takkia pitävä” yksinäinen hiippari, vaan esimerkiksi vastaili opettajille tunneilla.

– Hän kyllä oli nörtinoloinen, mutta hänestä ei tullut mitään outoa tai kouluampujan vaikutelmaa. Hän vaikutti siltä, ettei tekisi pahaa kärpäsellekään.

Sigafoos kertoo, ettei myöskään huomannut, että Crooksia olisi erityisemmin kiusattu koulussa.

Toinen luokkatoveri kertoo New York Postille, että Crooks pyrki lukionsa tarkkuusammuntakerhoon, mutta missasi testissä kohteen niin pahasti, ettei päässyt sisään.

Crooks ampui automaattikiväärillä Trumpia kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa ja kuoli Yhdysvaltain Salaisen palvelun agenttien luoteihin paikan päällä. Salaisen palvelun toiminnasta on käynnissä tutkinta, jossa selvitetään, miten on mahdollista, että ampuja pääsi kenenkään estämättä katolle ja ampumaan useita laukauksia kohti presidenttiä.

