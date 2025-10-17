Ammusvarasto liekeissä, droonit ohittivat ilmatorjunnan

Ukraina on jatkanut laajoja lennokki-iskujaan miehitetyillä alueilla ja Venäjällä sijaitseviin kohteisiin.
Räjähdyksistä kerrottiin miehitetyllä Donetskin alueella ja Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Sotshissa.
Sotshin pormestari Andrei Proshunin kirjoitti Telegram-sivullaan, että alueen ilmatorjuntajärjestelmät pyrkivät torjumaan aamukolmen tienoilla miehittämättömien ilma-alusten hyökkäystä. Hän mainitsi myöhemmin myös ohjusten olleen matkalla kohti kaupunkia.
Lentorajoituksia asetettiin yhdeksälle lentoasemalle eri puolilla Venäjää.
Itsenäinen Astra-media julkaisi Sotshista videoita, joille kuului ilmahälytyssireenien ja räjähdysten ääniä. Turisteja siirrettiin hotelleista kellareihin ja maanalaisiin parkkihalleihin.
Ukraina moukaroi kaukoiskuilla Venäjän asevoimien kohteita, aseteollisuuden laitoksia ja öljynjalostamoita. Arviolta jopa 40 prosenttia Venäjän öljynjalostuksen kapasiteetista on poissa käytöstä hyökkäysten seurauksena. Tämä on näkynyt jatkuvasti kärjistyvänä polttoainepulana eri puolilla maata.
Ukrainan droonien kerrotaan ohittaneen ilmatorjunnan Donetskin alueella ja osuneen ammusvarastoon. RBC-median jakamilla videoilla näkyy suuria räjähdyksiä ja niitä seurannut tulipalo.
Ukrainan erikoisjoukot kertoivat vuorokautta aiemmin iskeneensä onnistuneesti Saratovin alueella sijaitsevaa öljynjalostamoa vastaan. Volgogradin alueella puolestaan liekehti sähköasema.
