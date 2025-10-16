Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjällä kärsitään polttoainepulasta. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Polttoainepula jo lähes 70 prosentilla Venäjän alueista

  • Julkaistu 16.10.2025 | 07:10
  • Päivitetty 16.10.2025 | 08:22
Tuotantovolyymi on ollut lähes kymmenen prosenttia pienempi kuin heinäkuussa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Vähintään 57 Venäjän aluetta 83:sta on kärsinyt polttoainejakelun keskeytyksistä seurauksena Ukrainan iskuista öljynjalostamoihin. Eniten ongelmia on ollut riippumattomilla polttoaineen jakelijoilla.

Ukrainan hyökkäykset ovat vaikuttaneet joka kolmanteen öljynjalostamoon Venäjällä. Elokuussa laskettiin vähintään 14 iskua, syyskuussa kahdeksan ja lokakuun ensikolmanneksella neljä. Elo-syyskuussa suljettiin kokonaan tai osittain vähintään kymmenen jalostamoa. BBC:n laskelmien mukaan kuluvana vuonna Ukrainan droonit ovat iskeneet 21:een Venäjän 38 suurimmasta jalostamosta.

Lokakuussa jalostamojen tuotantovolyymi on ollut lähes kymmenen prosenttia pienempi kuin heinäkuussa. Jos tilanne pahenee, Venäjän johto joutuu asettamaan polttoaineiden käyttörajoituksia tai vähentämään bensiinin ympäristöstandardeja.

Kriisin kehittyminen on kiinni Ukrainan hyökkäysten intensiteetistä – käytännössä siitä, kuinka monta pitkän lentomatkan hyökkäysdroonia Ukraina pystyy tuottamaan, miten usein ja missä mitassa se pystyy laukaisemaan niitä sekä jatkaako se keskittymistä öljynjalostukseen vai valitseeko se muita maaleja.

Jalostuksen vähenemisen ja nousevien polttoainehintojen myötä polttoaineiden myynnille on asetettu rajoituksia useilla Venäjän alueilla sekä väliaikaisesti miehitetyllä Krimin niemimaalla. Kriisin lieventämiseksi Venäjän hallitus on kieltänyt bensiinin ja dieselöljyn viennin, lisännyt polttoaineiden tuontia Valko-Venäjältä ja valmistautuu tuontiin Kiinasta, Singaporesta ja Etelä-Koreasta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)