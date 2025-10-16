Polttoainepula jo lähes 70 prosentilla Venäjän alueista

Vähintään 57 Venäjän aluetta 83:sta on kärsinyt polttoainejakelun keskeytyksistä seurauksena Ukrainan iskuista öljynjalostamoihin. Eniten ongelmia on ollut riippumattomilla polttoaineen jakelijoilla.

Ukrainan hyökkäykset ovat vaikuttaneet joka kolmanteen öljynjalostamoon Venäjällä. Elokuussa laskettiin vähintään 14 iskua, syyskuussa kahdeksan ja lokakuun ensikolmanneksella neljä. Elo-syyskuussa suljettiin kokonaan tai osittain vähintään kymmenen jalostamoa. BBC:n laskelmien mukaan kuluvana vuonna Ukrainan droonit ovat iskeneet 21:een Venäjän 38 suurimmasta jalostamosta.

Lokakuussa jalostamojen tuotantovolyymi on ollut lähes kymmenen prosenttia pienempi kuin heinäkuussa. Jos tilanne pahenee, Venäjän johto joutuu asettamaan polttoaineiden käyttörajoituksia tai vähentämään bensiinin ympäristöstandardeja.

Kriisin kehittyminen on kiinni Ukrainan hyökkäysten intensiteetistä – käytännössä siitä, kuinka monta pitkän lentomatkan hyökkäysdroonia Ukraina pystyy tuottamaan, miten usein ja missä mitassa se pystyy laukaisemaan niitä sekä jatkaako se keskittymistä öljynjalostukseen vai valitseeko se muita maaleja.

Jalostuksen vähenemisen ja nousevien polttoainehintojen myötä polttoaineiden myynnille on asetettu rajoituksia useilla Venäjän alueilla sekä väliaikaisesti miehitetyllä Krimin niemimaalla. Kriisin lieventämiseksi Venäjän hallitus on kieltänyt bensiinin ja dieselöljyn viennin, lisännyt polttoaineiden tuontia Valko-Venäjältä ja valmistautuu tuontiin Kiinasta, Singaporesta ja Etelä-Koreasta.