Hybridisodankäynti on taakse jäänyttä aikaa – ”pyrkii kimppuun kaikin keinoin”

Vuonna 2025 on väärin puhua Venäjän hybridisodankäynnistä, sillä kyse ei enää ole yksittäisestä pahanteosta ja pienistä operaatioista. Venäjän tarkoituksena on käydä Ruotsin kimppuun ”kaikin mahdollisin keinoin”. Näin sanoo Ruotsin puolustusvoimien operatiivinen päällikkö, kontra-amiraali Ewa Skoog Haslum Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Hybridisodankäynnin sijasta Haslum puhuisi Venäjän ”epävakauttavasta toiminnasta”. Venäjä haluaa amiraalin mukaan ”vetää Ruotsilta housut kinttuihin” ja ”antaa meille tällin”.

– Kun puhumme hybridioperaatioista, meillä on tapana mieltää ne yksittäistapauksiksi, jotka eivät vaikuta minuun, sillä minulla ei ole haavoittuvia järjestelmiä, Unohdamme, että kaikki on yhteydessä toisiinsa, Haslum sanoo.

Haslum pitää Naton päätöstä puolustusmenoja kasvattamisesta tärkeänä. Venäjä muodostaa Ruotsille ja muulle Euroopalle todellisen sotilaallisen uhan, hän sanoo.

– Heti kun he ovat valmiita Ukrainassa he tulevat ehdottomasti kääntämään katseensa muualle. Haluaisimme kovin mielellämme tietää jos tämä tapahtuu kahden, kolmen, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, mutta meillä ei ole aavistustakaan. Ja miksi he odottaisivat meidän puolustuskykymme vahvistumista? Tämä aiheuttaa meille varsin paljon stressiä, amiraali myöntää.

Ruotsalaisupseeri ei kuitenkaan ole huolissaan transatlanttisen yhteistyön tulevaisuudesta. Mikään keskusteluissa yhdysvaltalaisten kollegojen kanssa ei viittaa siihen, että Donald Trumpin Yhdysvallat olisi ajamassa alas rooliaan Natossa, Haslum vakuuttaa lehdelle.