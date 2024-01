Amerikkalaislehti suitsuttaa hallituksen toimia itärajalla: Moni maa olisi vatvonut, ei Suomi

Amerikkalaislehti Politicossa suitsutetaan Suomen toimia Moskovan itärajalle masinoimien tulijoiden torjumisessa. Tilannetta luonnehditaan tästä löytyvässä jutussa pohjoisessa tapahtuvaksi ”kissa ja hiiri -leikiksi” ja kerrataan itärajan tapahtumia ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimintaa.

Artikkelissa kiitellään hallituksen osoittaneen nopean toiminnan arvon. Vitkastelusta luopuminen on kirjoituksen mukaan länsimaiden paras työkalu Venäjän kekseliästä aggressiota vastaan.

– Helsingin päättäväisyys ratkaisi ainakin väliaikaisesti tilanteen, joka olisi voinut kasvaa hallitsemattomaksi ongelmaksi.

Politicon jutussa kiinnitetään myös huomiota Suomen venäläisten pienimuotoisiin protesteihin rajan suluista. Niistä on uutisoitu laajasti Venäjän mediassa. Protestien ennustetaan myös jatkuvan.

– Tämä tekee Kremlin maahanmuuttoaseen käytöstä tuplasti ovelaa: lähettämällä laittomia siirtolaisia Suomen rajalle, Kreml luo Suomelle uhan, johon Helsingin on vastattava. Suomen vastaus herättää puolestaan vihaa maassa asuvissa venäläisissä, jotka väittävät, että heidän oikeuksiaan loukataan.

Jutussa muistutetaan Moskovan viime aikojen kovasta Suomi-retoriikasta. Kreml on muun muassa puhunut siitä, miten Suomi on ”raahattu Natoon”. Venäjän valtion medioiden propagandaohjelmissa on myös annettu aiempaa enemmän aikaa toisinaan varsin erikoisille Suomea koskeville väitteille. Politicon jutussa todetaankin, että Naton jäsenyys ja Yhdysvaltain kanssa solmittu DCA-puolustusyhteistyösopimus antavat Moskovalle tekosyyn tehdä lisää Suomeen kohdistuvia ”hybriditemppuja”.

Suomen tilanteen luonnehditaan näyttävän nyt synkältä. Venäjän jatkuvat kokeilut ovat kuitenkin jutun mukaan myös osoitus siitä, että Suomen johto tekee jotakin oikein.

– Suomen hallitus osoitti päättäväisyyttä ja nopeutta sulkemalla rajan, ei vain kerran vaan kahdesti. Maan poliittiset päättäjät ovat osoittaneet jatkuvaa valmiutta – ja heillä on valmiina asiakirjat, joilla viranomaiset saadaan panemaan hallituksen päätökset toimeen niin nopeasti kuin mahdollista, artikkelissa jatketaan.

– Moni muu maa olisi tämän sijasta vatvonut ja vastannut vasta sitten, kun vakavaa vahinkoa olisi jo tapahtunut. Ja jos Venäjä yrittää jotain muita temppuja Suomen horjuttamiseksi, voi se olla varma, että Suomen hallitus tulee reagoimaan nopeasti. Tämä tekee todellisen epävakauden aiheuttamisesta paljon vaikeampaa.

Jutussa kiitellään myös suomalaisten tapaa ”sotapelata” mahdollisia Venäjään liittyviä kriisejä sekä viranomaisten yhteistyötä.

Suomea maalataankin esimerkiksi muille.

– Venäjän hybriditoimiin reagoiminen vain tunneissa voi olla useimmilta hallituksilta liikaa pyydetty. Sen pitäisi kuitenkin olla niiden tavoitteena, artikkelissa sanotaan.

Jutun kirjoittanut European Leadership Networkin vanhempi vieraileva tutkija ja Politicon kolumnisti Elisabeth Braw kehottaakin X-palvelussa muita ”olemaan kuin Suomi”.

Be like the Finns.

Respond swiftly and decisively to Russian greyzone aggression (and exercise such scenarios regularly).

Speed is key.

Me @POLITICOEurope https://t.co/nTz2stOIV8, with comments by @PToveri.

— Elisabeth Braw (@elisabethbraw) January 8, 2024