Amerikkalaiskenraali: Seuraamme nykyisen Venäjän lopun alkua

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entisen komentajan, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodgesin mukaan saatamme todistaa Venäjän federaation lopun alkua.

– Mielestäni Yhdysvaltojen tavoitteisiin tässä konfliktissa tulisi kuulua Venäjän ”deimperialisointi”. Minusta näyttää siltä, että näemme Venäjän federaation lopun alun sellaisena kuin se tänään näyttää.

– Meidän on valmistauduttava tähän… me emme olleet valmiita Neuvostoliiton romahtamiseen, Hodges kirjoittaa Twitterissä.

Yhdysvaltain entinen NATO-suurlähettiläs Kurt Volker muistutti sunnuntaina, että Venäjän ”imperialistiset sodat” naapureitaan vastaan eivät alkaneet Ukrainasta, vaan ne alkoivat jo vuonna 2008 Georgiassa.

– He ovat nyt julmempia Ukrainassa, he valtaavat enemmän alueita Ukrainassa, mutta tämä kaikki liittyy toisiinsa, se on osa yhtä kokonaisuutta. Me emme voi unohtaa, että Venäjä on edelleen täällä [Georgiassa], Volker sanoi paikalliselle medialle.

I think that US war-aims for this conflict should include "de-imperialization" of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this…we were not prepared for the end of the USSR. https://t.co/tXpx6m3KmU

— Ben Hodges (@general_ben) September 4, 2022