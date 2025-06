Amerikkalainen HARM-ohjus ja Venäjän ilmatorjunta vastakkain – näin kävi

Ukrainan rintamalta on julkaistu video, jolla näytetään harvinainen isku Venäläistä tutkajärjestelmää vastaan.

Ukrainan ilmavoimien Su-27-kone ampuu Militarnyin mukaan videolla (alla) amerikkalaisvalmisteisen AGM-88 HARM-ohjuksen, joka tuhoaa venäläisen tutkajärjestelmän.

Asiasta tässä kertovan Defence Blogin artikkelin mukaan tutkan tuhonnut isku oli osa Ukrainan ilmavoimien 38. taktisen prikaatin hävittäjäkoneiden tekemää hyökkäysoperaatiota.

Videolta on mahdotonta todeta varmuudella, minkä ilmatorjuntajärjestelmän ukrainalaiset onnistuivat tuhoamaan. Videolla näkyy kuitenkin jälkiräjähdys osuman jälkeen. Kohde oli siis varustettu omilla ohjuksilla. Todennäköisesti kyse oli Buk- tai Tor-ilmatorjuntajärjestelmistä.

HARM-ohjukset hakeutuvat kohteen aktiiviseen tutkaan. Ukraina on integroinut ne käyttöön neuvostoaikaisiin koneisiinsa. Ohjusten on sanottu niittäneen tuhoa rintamalla jo pitkään. Nyt julki tullut materiaali on tiettävästi ensimmäinen vahvistettu video ohjuksen osumasta venäläiseen ilmatorjuntajärjestelmään.