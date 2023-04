Alkon ”Välivesi”-kesäbiisi herättää ihmetystä

Alko on tehnyt kaupallisessa yhteistyössä artisti Ahtin kanssa uuden ”Välivesi”-kappaleen, jonka tarkoituksena on tiedotteen mukaan ravistella alkoholikeskeistä juhlimiskulttuuria ja ”kannustaa juomaan vettä väliin”.

Kappale julkaistiin tänään. Välivesi-nimiset vesipullot Alko toi myymälöihinsä vuonna 2019.

Twitterissä kummastellaan, mitä lakisääteistä tehtäväänsä valtion viinakauppa pyrkii artistiyhteistyöllä edistämään. Yhtiö ei saa markkinoida alkoholia, joten Välivesi-tuotemerkin ja kesäbiisin epäillään olevan keino markkinoida Alkoa välillisesti.

Alkon mukaan Välivesi-yhteistyökappale on osa yhtiön vastuullisuustekoja.

– Alkon perustehtävän ytimessä on vastuullisuus ja alkoholin haitoista puhuminen. Haluamme olla mukana edistämässä ja vahvistamassa meneillään olevaa muutosta kohti kohtuullisempaa juhlimiskulttuuria. On ollut hienoa nähdä, miten muun muassa sober curious -ilmiö on osoittanut, että hauskaa voi pitää halutessaan myös ilman alkoholia, sanoo tiedotteessa Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

Alkon monopolin tulevaisuus on ollut paljon esillä viime aikoina, kun on keskusteltu viinien tuomisesta ruokakauppaan.

Suomalaisista liki kaksi kolmasosaa kannattaa kyselyissä viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Uusista kansanedustajista samaa tai jokseenkin samaa mieltä oli vaalikoneissa yli puolet.

Muutoksen vastustajiin kuuluu muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka vetoaa kansanterveydellisiin syihin. THL:n mukaan alle 15-prosenttisten alkoholijuomien myynnin salliminen elintarvikeliikkeissä veisi myös pohjan väkevät juomat kattavalta yksinoikeusjärjestelmältä.