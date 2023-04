Kansanedustajista yli puolet kannattaa viinejä ruokakauppaan

Kansalaisista lähes kaksi kolmasosaa on samaa mieltä viinien myynnin sallimisesta. Alkoholilain uudistukselle on siten sekä päättäjien että kuluttajien vahva tuki, sanoo Päivittäistavarakauppa PTY.

Keskustelu mietojen viinien myynnin sallimisesta ruokakaupassa on jatkunut vilkkaana myös vaalien jälkeen. PTY selvitti uuden eduskunnan kansanedustajien suhtautumista asiaan.

Eduskuntaan valituista 200 kansanedustajasta eri medioiden vaalikoneisiin vastasi 199 edustajaa. Kansanedustajista 114 eli 57 prosenttia on vastannut kyllä tai ilmoittanut olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että viinien myynti ruokakaupassa pitäisi sallia.

Kansanedustajista 71 eli 35,5 prosenttia on vastannut ei tai ilmoittanut olevansa täysin tai jokseenkin eri mieltä asiasta. 15 kansanedustajaa ei ole osannut sanoa kantaansa.

PTY kartoittaa säännöllisesti myös kuluttajien mielipidettä viinien myynnin sallimiseen ruokakaupassa. Viimeisimmän kyselyn mukaan jo 65 prosenttia suomalaisista suhtautuu asiaan myönteisesti. Viinien myynnin salliminen saa vahvaa kannatusta ympäri Suomen niin puoluekentän oikealta kuin vasemmalta puolelta.

– Yleinen kuluttajamielipide on vahva viesti päättäjille. On hienoa, että myös selkeä enemmistö valituista kansanedustajista on samaa mieltä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Edellinen alkoholilain uudistus tuli voimaan vuonna 2018. Kauppojen valikoimat täydentyivät tuolloin vahvemmilla oluilla ja aidoilla lonkeroilla. Uudistuksen vastustajat maalailivat uhkakuvia kulutuksen kasvusta, mutta tosiasiassa alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt kymmenen prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2022.

Ennen uudistusta Alko arvioi, että toteutuessaan uudistus sulkisi 50–100 Alkon myymälää. Uudistuksen jälkeen myymälöiden lukumäärä on kuitenkin kasvanut yli kahdellakymmenellä.

– Vuosien mittaan on esitetty useita erilaisia uhkia, jotka ovat osoittautuneet turhiksi. Kansainvälinen kilpailu ja kuluttajien muuttunut ostokäyttäytyminen edellyttävät alkoholilainsäädännön päivittämistä nykyaikaan. Kauppa voi hoitaa viinien myynnin vastuullisesti Suomessa kuten se hoidetaan muissakin EU-maissa, Luoto toteaa.

Hänen mukaansa on harhaanjohtavaa väittää, että mietojen viinien myynnin salliminen ruokakaupassa tarkoittaisi myös väkevien alkoholijuomien siirtymistä kauppoihin

– Tarvittaessa mallia voidaan ottaa esimerkiksi Hollannista, missä viiniä myydään ruokakaupassa ja väkevien myyntiin vaaditaan erillinen lupa. Hollannissa alkoholin kokonaiskulutus on selvästi Suomea alhaisemmalla tasolla, Luoto sanoo.