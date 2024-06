Alkon mukaan juomien myynnin vapauttamisella on inhimillinen hinta

Eduskunta on hyväksynyt lain enintään 8-prosenttisten alkoholijuomien vapauttamisesta myyntiin ruokakauppoihin.

Alkon tiedotteessa arvioidaan, että lain muutos ensimmäisen vuoden aikana vähentäisi Alkon litramyyntiä noin 6–11 prosenttia.

Epävarmuutta arvioon tuo Alkon mukaan epätietoisuus esimerkiksi siitä, miten kuluttaja ottaa vastaan uudet tuotteet ja miten kuluttajakäyttäytyminen lopulta muuttuu, miten kauppa hinnoittelee uudet tuotteet, ja millainen on kauppojen tuotevalikoiman laajuus. Arvioissa on oletuksena se, että alkoholin verotukseen ei tehdä uusia muutoksia.

Lakimuutos vapauttaa entistä vahvemmat alkoholijuomat laajempaan vähittäismyyntiin, mikä kaventaa Alkon roolia toimia alkoholipolitiikan välineenä.

– Myyntipisteiden määrä kaksitoistakertaistuu ja myyntiajat laajenevat 20 prosenttia. Entistä vahvempien alkoholijuomien saatavuuden helpottamisella on myös inhimillinen hinta. On hyvä muistaa, että alkoholi ei ole tavallinen hyödyke, vaan sillä on koko yhteiskuntaan haitallisia vaikutuksia ja se aiheuttaa myös miljardiluokan kustannuksia, toteaa Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen.

Alko uskoo pärjäävänsä kilpailussa.

– Haluamme olla asiakkaillemme relevantti ostopaikka kaikissa tuotteissa ja meiltä saa asiantuntevan asiakaspalvelun juomalle kuin juomalle. Tätä asiakkaamme arvostavat kovasti. Myyjiemme puoleen kannattaa aina rohkeasti kääntyä ja kysyä neuvoja ja vinkkejä, kannustaa Koskinen.

