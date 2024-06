Kokoomusedustaja: Seuraava askel viinien vapauttaminen päivittäiskauppoihin

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen alkoholilain muuttamisesta. Esitys tuo 8-prosenttiset käymisteitse valmistetut alkoholijuomat vähittäismyynnin piiriin.

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) näkee uudistuksen siirtävän Suomea kohti eurooppalaisempaa alkoholikulttuuria.

– Uudistuksella puretaan sääntö-Suomen rajoitteita nyt myös alkoholipolitiikan osalta. Suomi ottaa tänään maltillisen, mutta konkreettisen askeleen kohti vastuullista eurooppalaista alkoholikulttuuria. Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisia käyttää alkoholia vastuullisesti, hän sanoo tiedotteessa.

Valkosen mukaan uudistus on luonteva osa suomalaisen alkoholipolitiikan asteittaista vapauttamista.

– Kokoomuksen johdolla (Juha) Sipilän (kesk.) kaudella suomalaista alkoholisääntelyä purettiin ja alkoholin kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan. Eduskunnan tämänpäiväinen päätös jatkaa siitä, mihin uudistamisessa silloin jäätiin. Tämänkin uudistuksen vaikutuksia on tärkeä seurata tarkkaan. Luonteva seuraava askel on hallitusohjelman mukaisesti selvittää mahdollisuutta viinien vapauttamisesta päivittäiskauppoihin, Valkonen toteaa.