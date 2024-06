”Älkää uskoko epätoivoista hölynpölyä Venäjän vahvuudesta ja voitosta”

Palkittu amerikkalainen toimittaja ja tietokirjailija David Von Drehle luonnehtii Washington Postin julkaisemassa artikkelissa Vladimir Putinin Ukrainaa vastaan aloittamaa sotaa katastrofaalisen idioottimaiseksi. Tästä saatiin hänen mukaansa uusia todisteita, kun Financial Times paljasti Venäjän valtion hallitseman energiayhtiö Gazpromin menettäneen sodan myötä niin suuren osan maakaasun viennistään, että yhtiö ei edes itse usko kykenevänsä kompensoimaan sitä ainakaan vuosikymmeneen.

– Venäjän häiriintynyt johtaja on tuhonnut ainoan taloudellisen valopilkun maassa, jota senaattori John McCain kuvaili aiheellisesti ”valtiota teeskenteleväksi huoltoasemaksi”. Sotaa tullaan tulevina vuosikymmeninä pitämään yhtenä historian pahimmista itse aiheutetuista vahingoista – eeppiset mittasuhteet saavuttaneesta omasta maalista, joka aiheuttaa uutta tuskaa Venäjän kauan kärsineelle kansalle, Von Drehle kirjoittaa.

– Venäjä ei ole maa, jolla olisi varaa tuhota kannattavia yrityksiä. Sen koko talous on pienempi kuin Teksasin. Silti Putin on tehnyt juuri niin, hän toteaa.

Gazpromin toukokuussa julkistamat tappioluvut ovat Von Drehlen mukaan vasta alkua vuosia kestävälle kierteelle.

– Suuria määriä maakaasua voidaan siirtää kahdella tavalla: putkistojen kautta ja nesteenä, erittäin alhaisiin lämpötiloihin jäähdytettynä (LNG). Koska Gazprom on investoinut vain vähän nesteytettyyn maakaasuun, se on hyvin riippuvainen putkistoista, ja sen putkistot ovat hyvin riippuvaisia Euroopasta, Von Drehle sanoo.

Kun Putinin hyökkäystä Ukrainaan on kestänyt jo lähes 28 kuukautta, Kiina ei hänen mukaansa edelleenkään ole suostunut Venäjän esittämään putkihankkeeseen, jonka tarkoituksena olisi korvata edes osittain Euroopan viennin tyrehtymisestä aiheutuneita menetyksiä.

Kun hanat länteen on suljettu ja Kiina viivyttelee, Gazpromin omassa raportissa on päädytty Financial Timesin mukaan siihen, että yhtiön kannattavuus palautuu vasta vuonna 2035.

– Tämä on propagandan vastakohta. Se on totuus, jonka Venäjän sisäpiiriläiset myöntävät itse. Heidän kruununjalokivensä on tuhottu heidän harhaisen johtajansa mielijohteesta. Seuraavaksi Venäjän talouteen tulee todennäköisesti Venezuelan kaltainen inflaatio, kun tuhoisan sodan kustannuksia katetaan valuutalla, jonka tukena on vain vähän taloudellista tuotantoa, Von Drehle toteaa.

– Älkää uskoko Putinin epätoivoista hölynpölyä Venäjän vahvuudesta ja voitosta. Hänen taloutensa selkäranka, Gazprom – yritys, joka on maalle paljon tärkeämpi kuin mikään yksittäinen yritys on koskaan ollut Yhdysvalloille – on kertonut meille totuuden.