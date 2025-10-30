Yhdysvaltain presidentti [1933–1945] Franklin D. Roosevelt korosti virkaanastujaispuheessaan vuonna 1933, että ”meillä ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse”. Puheellaan hän pyrki luomaan uskoa yhdysvaltalaisiin 1930-luvun talouslaman keskellä ja sen voittamiseksi.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ottaa Rooseveltin puheen esille blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa Roosevelt tiesi jo lähes sata vuotta sitten, mikä laman keskellä on tärkeintä.

– Talouskasvuun nimittäin tarvitaan aina toivoa – toivoa paremmasta. Roosevelthan oli tuolloin päättänyt tehdä – nykyisen meidän pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tapaan merkittäviä ja suuriakin uudistuksia ja muutoksia. Virkaanastujaispuheessaan Roosevelt kuitenkin muistutti siitä tärkeimmästä muutoksesta eli siitä, mikä pitää tapahtua ihmisten mielissä, Timo Heinonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa nyt meilläkin tarvitaan toivoa ja luottamusta paremmassa.

– Sisuakin tässä tarvitaan, mutta ennen muuta toivoa. Meilläkään ei ole nyt muuta pelättävää kuin pelko itse.

Heinonen korostaa, että monet mittarit näyttävät nyt käänteestä parempaan. Hän viittaa Talouselämässä julkaistuun analyysikirjoitukseen, jossa käydään läpi lukuisia myönteisiä merkkejä Suomen talouden kehityssuunnasta. Esimerkiksi teollisuuden tilauskannat ovat kääntyneet nousuun ja yritysten luottamus taloustilannetta kohtaan näyttää elpymisen merkkejä. Parantunut luottamus kannustaa yrityksiä investoimaan ja palkkaamaan työntekijöitä. Myös kuluttajien luottamus taloustilanteeseen näyttää elpymisen merkkejä, vaikka kuluttamisessa on nähtävillä vielä epävarmuuden merkkejä.

– Nyt alkaa jää murtua talouskasvun tieltä. Toivoa tässä tarvitaan ja se suurin pelko on nytkin toimintakyvyn lamauttava pelko – ei siis itse kriisi, Heinonen päättää.