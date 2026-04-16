Sofia Vikman: Tiivis vuoropuhelu USA:n kanssa on nyt tärkeää

Venäjä on edelleen suurin uhka Suomelle, sanoo kansanedustaja Sofia Vikman (kok). Vikman on ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

– Venäjä pyrkii suurvalta-asemansa ja etupiiriinsä palauttamiseen sekä alueensa laajentamiseen. Se muodostaa pitkäkestoisen uhan Suomelle ja koko euroatlanttiselle turvallisuudelle. Venäjän laaja-alainen vaikuttaminen on jo lisääntynyt Euroopassa, ja valtioneuvoston tuore ulko- ja turvallisuuspoliittinen ajankohtaisselonteko tunnistaa vihamielisten toimien ilmiön, Vikman sanoo.

Torstaina julkaistuun ajankohtaisselontekoon liittyen Vikman painottaa, että Suomen toimintaympäristön epävarmuudet jatkuvat, mutta Suomi on varautunut hyvin.

Myös sota Iranissa koskettaa Euroopan turvallisuutta.

– Sota Iranissa on siirtänyt maailman huomiota pois Ukrainan puolustustaistelulta Venäjää vastaan, tuonut Venäjälle taloudellista hyötyä öljyn hinnan nousun myötä, sitonut liittolaistemme voimavaroja ja uhannut heikentää panostuksia Venäjän muodostamaan pitkäkestoiseen uhkaan vastaamiseksi, Vikman listaa.

Vikmanin mukaan selonteko tunnistaa poliittisen muutoksen Yhdysvalloissa, mikä ei poista tosiasiaa siitä, että Yhdysvallat on Suomen keskeinen liittolainen. Yhdysvallat on muuttunut arvaamattomaksi kumppaniksi, jonka retoriikka on kovaa. Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyötä on kuitenkin rakennettu hyvin pitkäjänteisesti ja se perustuu yhteisiin intresseihin ja kahdenvälisiin sopimuksiin.

– Selonteossa Suomi huomioi sen, että Yhdysvallat arvioi liittolaisiaan näiden tuottaman hyödyn näkökulmasta. Se korostaa tarvetta punnita Suomen ja Euroopan kokonaisintressejä ja perustella transatlanttisen yhteistyön hyötyjä Yhdysvalloille. Tässä tilanteessa meille on tärkeää, että kahdenväliset yhteydet ja vuoropuhelu ovat tiiviimpiä kuin koskaan.

Samalla Suomi työskentelee Vikmanin mukaan aktiivisesti rakentaakseen vahvempaa EU:ta ja eurooppalaisempaa Natoa. Nato-jäsenten viimevuotinen sitoutuminen puolustusmenojensa korottamiseen on tässä iso askel.

Vikman muistuttaa, että Suomi on yksimielisesti ja täysimääräisesti sitoutunut Naton yhteiseen pelotteeseen ja puolustukseen sekä osallistuu Naton ydinpelotetta koskevaan työhön. Ydinpelote on erottamaton ja keskeinen osa Naton pelotetta.

– Naton pelotetta joko tuetaan täysimääräisesti tai sitten ei tueta. Suomi tukee ja siksi lainsäädäntömme on päivitettävä Nato-aikaan.