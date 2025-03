Aljaksandr Lukašenka: Venäjästä voi tulla USA:n liittolainen

Yhdysvallat ja Venäjä voisivat muodostaa liiton, arvioi Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka bloggari ja nettijulkkis Mario Nawfalin haastattelussa.

– Se on aivan mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta tässä elämässä. Se on ensimmäinen huomio. Toiseksi, Venäjä tulee aina olemaan liittolaisenne. Se jää maailman yhdeksi vahvimmaksi sotilasmahdiksi, mutta ei ole erityisesti ketään vastaan, Lukašenka sanoo.

Pitkä haastattelu on kuvattu 27. helmikuuta. Nawfal on kryptoyrittäjä, jota on kuvailtu teknologiamiljardööri Elon Muskin suojatiksi. Aiemmin Nawfal on haastatellut muun muassa Slovakian pääministeri Robert Ficoa.

Haastattelussa hän antaa Lukašenkan toistella vapaasti propagandaansa ja Venäjä-mielisiä näkemyksiään.

Valko-Venäjän diktaattorin mukaan liittouma toisi maailman tasapainoa. Näin hänen mukaansa vältettäisiin ”sekavia konflikteja”, joita on nähty Lähi-Idässä tai Ukrainassa. Liittouma olisi hänen mukaansa tärkeä myös taloudelle.

– Se ottaa aikansa, Lukašenka toteaa mahdollisesta liittoumasta.

– Venäjän johdolla on kiinnostusta edistää positiivisia ja ystävällisiä suhteita Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on hyödyllistä paitsi Venäjälle myös Yhdysvalloille.

Lukašenka nostaa haastattelussa esille mineraalivarat, joista Yhdysvallat ja Ukraina ovat yrittäneet päästä sopimukseen.

– Venäjä on maailman toiseksi suurin harvinaisten maametallien omistaja, Kiina on ensimmäinen. Näitä harvinaisia maametalleja on runsaasti saatavilla ja helpommin. Tehkää yhteistyötä Venäjän kanssa. Saatte valtavia hyötyjä. Vaikka Venäjä saattaa hyötyä vähemmän tästä kumppanuudesta, te kokisitte merkittävää kasvua ja kehitystä. Miksi siis yritätte päästä Ukrainaan ikkunan kautta? Yhteistyön etuovi on avoinna Venäjän kanssa, Lukašenka väittää.

Hän toteaa, että myös Venäjä johtaja Vladimir Putin on ilmaissut halukkuutensa toimittaa Yhdysvaltojen himoamia mineraaleja.

– Jopa alueet, jotka olivat kerran ukrainalaisia ja nyt liittyneet Venäjään, ovat rikkaita harvinaisista maametalleista, ja niitä Venäjä jo suurelta osin hallitsee. Siksi teidän tarvitsee vain neuvotella ja tehdä yhteistyötä, Lukašenka osoittaa viestinsä amerikkalaisille.

🚨🇧🇾EXCLUSIVE INTERVIEW: PUTIN’S #1 ALLY REVEALS ALL!

In a world first, Belarus’ President Lukashenko talks about what REALLY led to the war, his private discussions with Putin, how close we got to a nuclear war, and major new revelations on how he stopped a Russian coup!

This… https://t.co/m2mThHp72M pic.twitter.com/7qaUoFgzZI

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2025