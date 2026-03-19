Italian Giorgia Meloni on Alexander Stubbin mukaan kuin Pikku Myy

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui torstaina yleisötilaisuuteen Billnäsin ruukilla vierailullaan Uudenmaan Raaseporissa.

Paikalliset opiskelijat kysyivät presidentiltä, kuka valtioiden johtajista on hänen mielestään mielenkiintoisin, kiinnostavin.

Stubbilta kesti hetken ajan vastata, että kyllä kiintoisin on Donald Trump. Yleisöä huvitti jo kysymys.

– Luullakseni paras kaverini niissä piireissä on Jonas Gahr Støre, joka on Norjan pääministeri, Alexander Stubb sanoi.

Presidentin mukaan todella hyvät välit on myös muun muassa Ranskan Emmanuel Macroniin, Britannian Keir Starmeriin ja Saksan Friedrich Merziin.

– Henkilö joka mielestäni on kiva todella, on Giorgia Meloni. Hän on kuin Pikku Myy tässä systeemissä.

Stubb mainitsi myös, että hänellä on viime aikoina ollut kunnia tavata Intian Narendra Modi. Myös Kiinan Xi Jinpingiä presidentti luonnehti mielenkiintoiseksi.

– Kaikilla on oma luonteensa. Valtionpäämiehet muodostavat siteitä, heillä on vähän samanlaisia ongelmia ja suruja, ja siksi he tulevat aika hyvin toimeen, Stubb tuumaili.

Toissa kesänä presidentti lahjoitti https://www.instagram.com/reel/C9kq9haNyKI kokouksen yhteydessä Italian pääministeri Giorgia Melonille Pikku Myy -mukin. Se oli ilahduttanut vastaanottajaa ja hänen seuruettaan suuresti.

