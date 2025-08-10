Alexander Stubbilta ja Euroopan johtajilta yhteislausunto Ukrainasta – lue sanasta sanaan

Tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat julkaisseet yhteisen lausunnon Ukrainan sodasta ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tulevasta Alaskan huipputapaamisesta.

Verkkouutiset julkaisee lausunnon alla kokonaisuudessaan.

Pidämme arvossa presidentti Trumpin työtä tappamisen lopettamiseksi Ukrainassa, Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi ja oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa.

Olemme vakuuttuneita, että vain lähestymistapa, joka yhdistää aktiivisen diplomatian, tuen Ukrainalle ja paineen Venäjää kohtaan sen laittoman sodan lopettamiseksi, voi onnistua.

Olemme valmiita tukemaan näitä ponnisteluja sekä diplomaattisesti että ylläpitämällä huomattavaa sotilaallista ja taloudellista tukeamme Ukrainalle, mukaan lukien halukkaiden koalition kautta, ja ylläpitämällä ja asettamalla pakotteita Venäjälle.

Jaettu vakaa näkemyksemme on, että diplomaattisen ratkaisun tulee turvata sekä Ukrainan että Euroopan välttämättömät turvallisuusintressit.

Olemme yhtä mieltä siitä, että nämä välttämättömät intressit sisältävät vahvat ja uskottavat turvatakuut, jotka mahdollistavat Ukrainalle sen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tehokkaan puolustuksen. Ukrainalla on vapaus valita oma tulevaisuutensa.

Merkityksellisiä neuvotteluita voidaan käydä vain kontekstissa, joka sisältää tulitauon tai vihollisuuksien vähentämisen. Sitä, miten rauhaan Ukrainassa päästään, ei voida päättää ilman Ukrainaa. Olemme sitoutuneita periaatteeseen, ettei kansainvälisiä rajoja voi siirtää voimalla. Nykyisen rintamalinjan tulisi olla neuvottelujen lähtökohta.

Painotamme, että Venäjän provosoimaton ja laiton hyökkäys Ukrainaan on räikeä YK:n peruskirjan, Helsingin päätösasiakirjan, Budapestin sopimuksen ja Venäjän toistuvien sitoumusten rikkomus.

Korostamme horjumatonta sitoutumistamme Ukrainan suvereniteettiin, itsenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Seisomme vankasti Ukrainan rinnalla. Olemme eurooppalaisina yhtenäisiä ja edistämme yhdessä päättäväisesti intressejämme. Jatkamme tiivistä yhteistyötä presidentti Trumpin ja Yhdysvaltojen sekä presidentti Zelenskyin ja ukrainalaisten kanssa saavuttaaksemme Ukrainaan rauhan, joka turvaa välttämättömiä turvallisuusintressejämme.