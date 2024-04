Alexander Stubb Ukrainassa sodan käänteen taistelupaikalla – täällä kaatui Venäjän haave Kiovasta

Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkusti keskiviikkona yllätysvierailulle Ukrainaan yhdessä eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon kanssa.

Alexander Stubbille esiteltiin pääkaupunki Kiovan luoteispuolella sijaitsevaa Hostomelin lentoasemaa, jonne Venäjän asevoimat toteutti sodan ensimmäisinä päivinä laajan maahanlaskuoperaation.

Kremlin tavoitteena oli ottaa haltuun noin 19 kilometriä Kiovasta sijaitseva lentokenttä ja siirtää sinne rahtikoneilla useita VDV-maahanlaskujoukkojen pataljoonia. Ne olisivat edenneet Kiovaan ja yrittäneet kaataa maan hallituksen.

Ukrainan kansalliskaartin varusmiehet onnistuivat tykistön tukemana viivyttää venäläisiä eliittijoukkoja tarpeeksi pitkään, jotta Hostomelin käyttö lisäjoukkojen siirtämiseksi pystyttiin estämään.

Venäjän hyökkäysosasto koostui 34 helikopterista ja 200–300 sotilaasta, jotka kuuluivat kaartin 31. maahanlaskuprikaatiin ja kaartin erilliseen 45. Spetsnaz-erikoisjoukkoprikaatiin. Mukana oli Mi-8-kuljetuskoptereita, Ka-52-taisteluhelikoptereita ja muutama vanhempi Mi-24-taisteluhelikopteri.

Rynnäkköosasto lähti liikkeelle noin 170 kilometriä pohjoisempana sijaitsevasta tukikohdasta Valko-Venäjältä. Venäjän asevoimat ennakoi kohtaavansa vähäistä vastarintaa Hostomelin lentoaseman ympäristössä.

Operaatio kaatui Ukrainan vahvaan vastarintaan. Hyökkääjät ajettiin hetkellisesti pois vastahyökkäyksellä, eikä kentälle voinut tuoda vaurioiden ja esteiden vuoksi lisäjoukkoja. Pohjoisesta edenneet maajoukot valtasivat kentän uudelleen, mutta hyökkäys pysähtyi sen lähialueelle.

Venäjä ei päässyt etenemään Kiovaan asti, vaikka sitä puolusti sodan alussa vain yksi ukrainalainen prikaati.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp

— Alexander Stubb (@alexstubb) April 3, 2024