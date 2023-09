Yllätysisku 34 helikopterilla – tämä taistelu ratkaisi sodan alkuvaiheen

Venäjän asevoimat ennakoi kohtaavansa vähäistä vastarintaa Hostomelin lentoaseman ympäristössä, sillä Ukrainan pääkaupunkia puolustamaan oli jätetty vain pieni määrä sotilaita.

Kiovan puolustus oli 72. mekanisoidun prikaatin vastuulla. Yksikkö oli helmikuun 24. päivän aamuna vasta siirtymässä kohti pohjoista etelämpänä sijaitsevasta varuskunnastaan. Monet muut yksiköt olivat lähteneet liikkeelle jo edellisenä päivänä, mutta ne eivät olleet vielä saavuttaneet puolustusasemiaan.

Hostomelia puolustamassa oli noin 200 sotilasta kansalliskaartin 4. nopean toiminnan prikaatista. Suurin osa yksiköstä oli lähetetty kaakkoon, sillä Venäjän odotettiin hyökkäävän Donbasin alueella. Lentokentällä oli lähinnä uusia varusmiehiä ja huoltojoukkoja ilman raskaita aseita. Sotilailla oli vanhoja Igla-ilmatorjuntaohjuksia ja ainakin yksi Zu-23-2-ilmatorjuntatykki. Ilmatuesta vastasi kaksi Su-24-rynnäkkökonetta ja kaksi MiG-29-hävittäjää.

Venäjä pommitti lentoasemaa kahdella Kalibr-risteilyohjuksella aamukuuden aikoihin, mutta ne eivät osuneet kohteeseensa. Osa Ukrainan tutkista ja ilmapuolustusasemista saatiin tilapäisesti pois pelistä, mikä mahdollisti helikopterien tunkeutumisen ilmatilaan noin kello 9.30. Ne lensivät erittäin matalalla Dnepr-joen varrella tutkahavaintojen välttämiseksi.

Ukraina havaitsi lähestyvän iskuosaston Kiovan pohjoispuolella vasta kello 10.30. Ilmatorjuntaohjuksilla tuhottiin läheisen padon luona kaksi helikopteria. Hostomelin joukkoja komentanut majuri Vitalii Rudenko havahtui tilanteeseen kello 11 kuultuaan lähestyvien helikopterien äänen. Lentokenttää kohti avattiin raketti- ja konekiväärituli.

Vastarinta oli heti odotettua kovempaa. Puolustajat olivat jakautuneet kentän pohjois- ja eteläpäätyyn, minkä lisäksi kiitotie oli tukittu useilla kuorma-autoilla ja muilla esteillä.

Igla-ilmatorjuntaohjus osui Ka-52-taisteluhelikopteriin, joka syöksyi räjähtäen keskelle kiitotietä. Osuma kohotti ukrainalaisten taistelutahtoa, sillä venäläisten huomattiin olevan haavoittuvia. Seuraavien tuntien aikana ainakin kaksi muuta Ka-52:ta ja yksi Mi-8 ammuttiin alas.

Venäjä sai siirrettyä noin 300 sotilasta lentokentälle kahdessa aallossa. Ukrainan kansalliskaartin sotilaat vetäytyivät lopulta hallitusti vähin tappioin kentän lähelle. Venäjän tarkoituksena oli ilmeisesti tuoda kentälle tuhat sotilasta, jotka olivat nousseet Pihkovassa 18 Il-76-kuljetuskoneeseen. Tehtävä keskeytettiin, koska kenttää ei ollut saatu täysin hallintaan. Syynä saattoi olla se, että Ukrainan tykistö oli jo moukaroinut Hostomelia.

Ukrainan sotilasjohto määräsi saatavilla olevat joukot välittömään vastahyökkäykseen. Se pystyttiin kuitenkin aloittamaan vasta noin 17.30. Ukrainalaisten yllätykseksi venäläissotilailla ei ollut juurikaan suojaa, ja heidät oli kohtuullisen helppo ajaa pois asemistaan.

Voitto jäi tilapäiseksi Venäjän mekanisoitujen osastojen lähestyessä kenttää maateitse. Tässä vaiheessa Hostomelin kiitorata oli silti saatu vaurioitettua käyttökelvottomaksi lisäjoukkojen tuomiseen ilmateitse. Venäjä lopulta vetäytyi alueelta 25. maaliskuuta kärsittyään tappion Kiovan ympäristössä.

